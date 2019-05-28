Без шансов на повтор.

Благодаря развитию высокотехнологичной медицины и стараниям хирургов и кардиологов сегодня все чаще удаётся спасать пациентов с инфарктами и инсультами. Но как предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы?

Наш эксперт – врач-кардиолог, заведующая кардиологическим отделением ГКБ №13 г.Уфа Алтынай Амангельдиевна Жуманиязова.

Сердечно-сосудистая заболеваемость высока везде в мире. Но для России эта проблема особенно актуальна, так как мы находимся на 4 м месте в мире по этим недугам, а по Башкирии занимаем второе место в Приволжско-федеральном округе. Проблема не только в нездоровом образе жизни, который ведут многие, но и в том, что в нашей стране нет глобальной политики по борьбе с болезнями сердца и сосудов. Пациентов с такими диагнозами много, а внимания профилактике (как первичной, так и вторичной) уделяется мало.

Только в тандеме

Задача по предотвращению повторных болезней сердца и сосудов ещё более сложная, чем лечение первичных инфарктов и инсультов. Ведь её выполнение ложится на плечи не только лечащих врачей, но и самих пациентов. Дело специалиста – обследовать больного и, выявив наиболее уязвимое место в его организме, разработать тактику борьбы с тем или иным фактором риска. А от пациента требуется серьёзно отнестись к этим рекомендациям и сделать всё возможное для их выполнения.

Опасные моменты

Врачами разработана памятка, изучив которую, можно распознать у человека признаки инсульта, быстро оказать ему помощь и даже спасти ему жизнь.Три правила распознавания инсульта – три буквы УЗП.

Развитие сердечно-сосудистых заболеваний напрямую зависит от наличия или отсутствия факторов риска. Чем их больше, тем выше вероятность болезни. На одни опасности можно повлиять, на другие нет. Например, нельзя изменить пол, возраст и наследственную предрасположенность. Но на множество других моментов воздействовать можно и нужно. Влияя на управляемые факторы риска, вполне реально существенно снизить опасность возникновения заболеваний.

Оценить риски пациента

Чтобы узнать риск смертельно опасных сердечно-сосудистых болезней, необходимо заполнить соответствующие поля, в которых указать возраст, пол, уровень верхнего артериального давления, уровень общего холестерина, факт курения.

Для оценивания можно использования шкалы SCORE, в которой выбирается соответствующая половина Шкалы. Правая для мужчин, левая — для женщин.Для каждого пола есть два столбца, один относится к курящим, другой — к некурящим. Выбирается нужный. Определяется ячейка, соответствующая возрасту. Они располагаются построчно. Каждая возрастная ячейка разбита на строки, соответствующие уровню верхнего артериального давления и столбцы, обозначающие уровень общего холестерина. На пересечении нужных строки и столбца находится число, обозначающее суммарный процент сердечно-сосудистого риска.

Значение полученного результата. Риск менее 1% интерпретируется как низкий 1 — 5% — умеренный; 5 — 10% — высокий. Свыше 10% — очень высокий.

Система оценки коронарного риска SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation) разработана Обществом Европейских кардиологов. Таблица предназначена для самостоятельного определения риска развития инсульта и летального исхода. Например, показатель риска 5 % и более по шкале SCORE соответствует высокому риску инфаркта или инсульта в ближайшие 10 лет – даже если в настоящее время человек чувствует себя здоровым.

Напоминаем, что важно следить за артериальным давлением, сопутствующими симптомами при стенокардии – одышкой, особенно при минимальных физических нагрузках и наблюдение за уровнем холестерина в крови.

Факторы развития болезни

Сердечно-сосудистые заболевания могут быть следствием ведения нездорового образа жизни. При этом ускорить течение болезни вплоть до появления инфаркта миокарда могут следующие факторы:

- курение, чрезмерное употребление алкоголя;

- малоподвижный образ жизни;

- избыточный вес, ожирение;

- высокое содержание холестерина в крови;

- сахарный диабет;

- высокое артериальное давление;

- возрастные изменения.

По статистике, риск развития инфаркта у мужчин выше, чем у женщин. Приступы инфаркта у мужчин могут случаться в 40-50 лет, а в некоторых случаях (при стрессах, перегрузках, высокой ответственности) и в 30 лет. У женщин приступы инфаркта по сравнению с мужчинами происходят позже – ориентировочно в 50-60 лет.

Виды профилактики

Профилактику инфаркта миокарда можно условно разделить на первичную и вторичную. Первичная профилактика проводится у пациентов, которые ни разу не переносили приступ, но имеют другие сердечно-сосудистые заболевания. Она направлена на корректировку образа жизни и терапию имеющихся патологий.

Вторичная профилактика инфаркта миокарда проводится у пациентов, которые уже перенесли сердечный приступ. Она направлена на предупреждение рецидива заболевания и проводится после того, как больной прошел под контролем врача курс лечения и реабилитации.

Меры профилактики

Комплекс мер первичной и вторичной профилактики один и тот же, но интенсивность разная. Тем, кто не переносил инфаркт, разрешены более сильные нагрузки на организм, в отличие людей, перенесших инфаркт.

К профилактическим мерам, которые позволят сохранить здоровье и предупредить развитие заболевания, можно отнести:

1. Отказ от курения и алкоголя

Доказано, что люди, для которых систематическое курение и употребление алкоголя является нормой жизни, гораздо чаще страдают сердечными заболеваниями. Ведь алкоголь и сигареты постепенно расшатывают здоровье, нарушая и без того хрупкий баланс организма. Курение вызывает дефицит кислорода в организме, появление атеросклеротических бляшек, спазмы в сердечно-сосудистой системе, нарушения метаболизма в организме. Для сохранения своего здоровья необходимо отказаться от вредных привычек или хотя бы свести их к минимуму.

2. Правильное питание

Как говорится, не всё полезно, что в рот полезло. Питаться нужно рационально, правильно. Это вовсе не значит, что нужно сидеть на строгой диете или голодать. Меню должно быть сбалансированным, включать белки, жиры и углеводы. Правильное питание подразумевает употребление большого количества овощей и фруктов, особенно в свежем виде. А вот употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи стоит ограничить. Мясо лучше выбирать не жирное: курицу, индейку, птицу, кроме того, в свой рацион стоит включить рыбу и морепродукты.

При вторичной профилактике инфаркта миокарда врачом может быть назначена специальная диета, направленная на нормализацию обмена веществ, улучшение движения крови по сосудам, приведения в норму веса, нормализацию общего состояния организма. При этом продукты, повышающие уровень холестерина в крови, должны быть исключены из рациона питания пациента.

4. Лечение существующих заболеваний

Любое заболевание будь то острое или хроническое необходимо своевременно лечить. В противном случае оно может дать осложнения и спровоцировать инфаркт. Особое внимание стоит обратить на патологии сердечно-сосудистой системы, к которым можно отнести гипертонию (повышенное артериальное давление), атеросклероз, ишемию сердца. В случае возникновения недомогания, болей в области сердца, необходимо обратиться за помощью в медицинское учреждение. О болезнях сердца могут свидетельствовать и другие симптомы, такие как храп, нарушенное дыхание, головные боли и др.

5. Позитивный настрой

В профилактике инфаркта очень важно научиться справляться со стрессовыми ситуациями, оставаться уравновешенным, спокойным и иметь позитивный настрой. Сильные стрессы, частое нервное напряжение, нарушение психико-эмоционального состояния – всё это может стать причиной проблем с сердцем. Отметим, что риск возникновения инфаркта миокарда на 25% выше у нервно-возбудимых и впечатлительных людей, чем у людей рассудительных, спокойных, позитивных. Именно поэтому так важно научиться контролировать свое состояние, уметь настраиваться на позитивный лад, отвлекаться и радоваться простым вещам.

Помочь справится с напряжением и стрессами может: общение с друзьями, родственниками, интересное хобби, спорт, танцы, активная и насыщенная жизнь, полноценный отдых и сон.

6. Регулярное посещение врача

Время от времени нужно проверять свое здоровье и приходить к врачу, даже если вам кажется, что вы абсолютно здоровы. Хотя бы раз в год необходимо посещать кардиолога и проходить ЭКГ. Это позволит вам контролировать свое состояние, а при необходимости предпринять необходимые меры. Кроме того, лечащий врач может назначить вам прием препаратов для профилактики инфаркта.

Вторичная профилактика предполагает более частые встречи с врачом-кардиологом и медикаментозное лечение, которое назначается каждому пациенту индивидуально в зависимости от особенностей организма и тяжести заболевания. Кроме того, лицам, перенесшим инфаркт, может быть показано кардио-лечение в санатории.

Самой грубой, а порой и роковой ошибкой больного с сердечным приступом – отказ от госпитализации при отсутствии ЭКГ-признаков ИМ. Достаточным основанием для срочной госпитализации больного в специализированный стационар есть обоснованное клиническое подозрение на инфаркт, ведь в некоторых случаях изначально ЭКГ может не отражать катастрофические изменения в миокарде.

Если вы оказались свидетелем того, что человек рядом с вами вдруг расслабленно осел или упал, продолжает находиться в сознании, но при этом у него синюшные губы, бледная кожа, синюшные ногти и он держится за левую сторону груди, скорее всего перед вами «сердечник». Надо помочь ему подняться, усадить, освободив шею от ворота, галстука или платка, поискать у него нитроглицерин, помочь принять лекарство и немедленно вызвать скорую помощь.

Не оставайтесь равнодушными, не проходите мимо, ведь вы в состоянии спасти человеку жизнь, оказав ему неотложную медицинскую помощь при остром инфаркте!

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