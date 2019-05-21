Эпиляция: как преодолеть страхи

Те, кто уже попробовал лазерную QOOL-эпиляцию в ЛИНЛАЙН, знают, что бояться нечего. Однако мы понимаем, что многие девушки и молодые люди откладывают визит к косметологу именно из-за сомнений и страха перед первой процедурой, продолжая пользоваться малоэффективными домашними методами эпиляции. Сегодня мы решили развеять все страхи.

Страх №1. Боль

Боль – это реакция организма на опасность. В данном случае никакой опасности для кожи лазер не представляет, так как кожа не подвергается перегреву. Воздействие происходит избирательно – только на волос. Во время тестовой процедуры (которая, кстати, проводится бесплатно), врач проведет небольшой эксперимент: обработает лазером небольшой участок вашей ладони – как мы знаем, там волосы не растут. Вы ничего не почувствуете!

Страх №2. Стеснение

Во время процедуры врач обязательно создаст непринужденную обстановку, после первых же минут знакомства от чувства неловкости не останется и следа. Задумайтесь о том, что вы – далеко не первый посетитель клиники, пришедший с проблемой лишних волос, и никто не будет проявлять к вашему телу повышенного внимания.

Страх №3. Высокая стоимость процедуры

Сколько стоит уверенность в себе? Комфорт? Жизнь без постоянного напряжения и контроля? Вместе с услугой QOOL-эпиляции вы покупаете все это. А кроме того, QOOL-эпиляция значительно экономит ваше время.

Для сравнения: стоимость одной процедуры QOOL-эпиляции подмышек примерно равна стоимости бритвенного станка, пены для депиляции и геля после депиляции. При этом после бритья волосы появляются на следующий день, а QOOL-эпиляция способна избавить от волос навсегда.

*Кроме того, при записи через сайт и онлайн-оплате вы можете заказать процедуру со скидкой до 40% от стоимости в прайсе.

Страх №4. Низкая эффективность

Результаты видны уже после первой-второй процедуры: количество волос уменьшается, а их структура значительно меняется. После курса процедур волосы прекращают свой рост, и вы навсегда избавляетесь от проблемы!

Среди наших клиентов – звезды шоу-бизнеса, спортсмены, модели во всем мире. Они доверяют только QOOL-эпиляции, ведь в их профессиональной деятельности не может быть промахов и компромиссов.

Страх №5. Повреждение кожи

При QOOl-эпиляции воздействие происходит только на волос. Значит, кожа не травмируется и не нагревается. Значит, никаких последствий – рубцов, ожогов, покраснений, сыпи – на коже нет и не может быть.

QOOL-эпиляция: эпиляция без страхов!

Клиника ЛИНЛАЙН в Уфе: ул.Достоевского, 100

Телефон: +7 (347) 293-70-00

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*Акция действует с 01.05.2019г. до 31.05.2019г.

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