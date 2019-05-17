Что делать, если ребенок неусидчив и невнимателен?

Если воспитатели детского садика или близкие отмечают, что ваш ребенок невнимателен, неусидчив, имеются дефекты речи, то на помощь придут врачи-неврологи, логопеды и психологи детской клиники «ПроМедицина».

Невролог осматривает ребенка, назначает диагностические мероприятия и дает рекомендации по лечению и профилактике. Помимо приёма лекарств и посещения физиотерапевтического кабинета, детский невролог нередко рекомендует обратиться к логопеду и психологу. "Зачем?" - задаются закономерным вопросом родители.

Доказано, что существует явная связь между развитием речи и умственными способностями человека. В связи с этим, лучше не игнорировать речевые проблемы, тем более ребенку предстоит такой важный этап в жизни, как детский садик или школа. В некоторых случаях невролог не обнаруживает нарушений в нервной системе, а логопед не выявляет патологии со своей стороны. Тогда подключается психолог и выявляет причины невнимательности, неусидчивости ребёнка, определяет психологическую готовность к детскому садику или школе.

Только при тесном сотрудничестве врачи могут оказать ребенку эффективную помощь с речевыми, неврологическими и психологическими проблемами. Тем более, что впереди все лето и за это время можно скорректировать состояние ребенка, чтобы он потом смог легко адаптироваться к новым условиям, с удовольствием ходил в садик и учился в школе.

Пусть ваш ребенок растет здоровым и счастливым!

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- ежедневно по тел.: +7 (347) 246-30-03 с 7.00 до 21.00 через контакт-центр холдинга.

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