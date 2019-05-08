2019-05-08T09:59:57+03:00
Общество

Нефтяники поздравили ветеранов

В рамках волонтерской акции «Ветеранам – тепло наших сердец» сотрудники «Башнефти» посетили дома двух тысяч героев войны
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Каждый год в канун великого праздника Дня Победы молодые нефтяники отдают дань уважения ветеранам войны и труда. Тем, благодаря кому мы живем на этом свете и тем, которым мы говорим спасибо за становление промышленного сердца Башкирии.

В этом году волонтеры движения «Добрые сердца» посетили 1920 своих ветеранов. Заслуженным нефтяникам и участникам войны вручили памятные подарки и трогательные письма от самого юного поколения.

«СПАСИБО ЗА МИРНОЕ НЕБО!»

В 1941 году Василию Кузьмичу Шматову исполнилось всего 15 лет. Он рвался на фронт, но военкоматы не пускали слишком юного патриота Родины на передовую. В 1943 году он, наконец, получил шанс отдать долг любимой стране и был призван на фронт. Сотни боевых выходов и ночных операций, бомбардировки и ранения. Василий Кузьмич прошел настоящий ад и вышел победителем.

После войны Шматов отправился на учебу, дорос до звания кандидата экономических наук и приступил уже к другим подвигам – трудовым. Сорок с лишним лет он отработал на заводах «Башнефти», входящей теперь в структуру «Роснефти». И теперь его пришли поблагодарить и поздравить с праздником молодые ребята, работающие в компании.

– Спасибо, огромное спасибо за то, что помните нас, – прослезился Василий Кузьмич, получая трогательные письма, написанные детским почерком. Эти открытки сотрудники «Башнефти» собирали по всей республике и теперь вручили их ветеранам. – Мне 93 года и мне очень приятно, что молодежь ценит ветеранов.

Подарки от имени президента «Башнефти» Андрея Шишкина Василию Кузьмичу вручил Заместитель Руководителя Аппарата Компании Вячеслав Кожевников.

– Традиции мы сохраняем, тылы у нас надежные. Ваше поколение передало нам большой опыт и знания, которыми мы теперь делимся с нашей молодежью. И за эти традиции, за эти бесценные знания – большой поклон вам, уважаемые наши ветераны, – отметил в своем поздравлении Вячеслав Кожевников.

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ

В канун Дня Победы в уфимском парке имени Ленина состоялось торжественное возложение цветов к памятнику Героя Советского Союза Александру Матросову. Почтить память знаменитого земляка и отдать дань памяти павшим фронтовикам пришли сотни сотрудников и руководство «Башнефти», ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, их дети и внуки.

Безусловно, главными героями торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Александру Матросову стали ветераны компании «Башнефть», участники войны и труженики тыла. В этот теплый весенний день все слова благодарности, букеты цветов и аплодисменты – все это для них.

По традиции, перед возложением цветов участники торжественной церемонии почтили память павших на фронтах Великой Отечественной войны минутой молчания.

В память о них руководство и сотрудники «Башнефти» возложили к подножию памятника Герою Советского Союза венок и сотни красных гвоздик, олицетворяющих собой дань уважения.

ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ – СВЯТАЯ ОБЯЗАННОСТЬ НАШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

– Волонтерское движение «Башнефти» вот уже пятый год проводит акцию «Ветеранам - тепло наших сердец», - рассказывает Виктория, волонтер компании «Башнефть». – Мы приходим в гости к нашим ветеранам, вручаем подарки, разговариваем за чашкой чая на самые разные темы, в общем стараемся их всячески поддерживать.

Действительно, для башкирских нефтяников забота о ветеранах – это не только долг, но и настоящая, искренняя радость. Компания регулярно проводит праздничные мероприятия, концерты, на которых представители старшего поколения имеют возможность собраться вместе и в непринужденной обстановке пообщаться с друг другом и молодыми нефтяниками.

В составе «Башнефти» успешно работает Совет ветеранов, в обязанности которого входит помощь наиболее нуждающимися пенсионерам, помощь по дому и многое другое.

А ко Дню Победы компания завершила очередной этап ремонтов в квартирах ветеранов. Пожилых нефтяников обновление облика жилья сильно радует и настраивает на хорошую оптимистическую волну. И это, пожалуй, самое главное, накануне этого великого праздника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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