НЕИЗВЕСТНЫЙ АЛЛОПЛАНТ

Салихов Амир Юсупович, д.м.н.,блестящий пластический хирург с 46-летним стажем, много лет был Главным врачом Центра. Хирургическая специализация – окулопластика, позволяющая устранить дефекты век, орбиты и придатков глаза (птозы; врожденные деформации, последствия травм, переломы орбиты; непроходимость слезных путей, новообразования век, орбиты, вывороты, завороты, ожоги веки их последствия).Амир Юсупович – автор 178 печатных работ, 8 Авторских свидетельств и 21 Патента. В настоящее время -врач офтальмолог отделения оперативной и клинической офтальмологииЦКБ Российской академии наук (г. Москва).

Профессор Натан Евсеевич Сельский. Д.м.н., профессор,разработчик биоматериалов «Аллоплант» для челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии и методик их применения. Действительный член Европейской ассоциации черепно-челюстно-лицевых хирургов, ведущий российский специалист по вопросам трансплантации в челюстно-лицевой области.Стаж более 33 лет; работал первым заместителем ген. директора и заведовал отделением ЧЛХ.Автор более 50 научных работ, 10 зарегистрированных патентовЗаслуженный врач Республики Башкортостан, Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники.Заведующий отделением дентальной имплантологии, костной пластики и челюстно-лицевой хирургии в Центре косметологии, пластической и реконструктивной хирургии (г. Уфа).

Дмитрий Александрович Щербаков – д.м.н.,врач-оториноларинголог отделения оториноларингологии стационара медико-санитарной части «Нефтяник» (г. Тюмень), руководитель учебного центра, член Европейского общества ринологов, Главный внештатный оториноларинголог Тюменской области.Количество печатных работ 127, патентов 17, 2 монографии. Впервые на территории России и Европы выполнил латерофиксацию;делает операции по восстановлению голоса и носового дыхания. Все операции проводятся эндоскопическими малоинвазивыми способами, с использованием современной навигационной системы. Под руководством Дмитрия Александровича внедряются высокотехнологичные и уникальные для региона методы лечения - операции при помощи холодной плазмы и fess-хирургия.

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