Кто такие риелторы, чем они занимаются и как отличить хорошего риелтора.

В первую очередь хочется спросить, кто такой брокер аукционного метода продаж?

– Брокер – это агент или, как у нас принято говорить, риелтор, который в системе продажи недвижимости создает торги на повышение стоимости недвижимости.

– А кто такой тогда риелтор?

– А как вы сами думаете?

– Ну, это специалист, который хорошо разбирается во всех тонкостях сделки, создает безопасность, правильно оценивает объект недвижимости, имеет большую базу покупателей.

– Да, бытует такое народное мнение, что риелтор создает безопасность сделки, однако это заблуждение. Любой юрист вам скажет, что риски присутствуют во всех сделках, а сам риелтор в этом случае не несет ответственности, так как сделка совершается между двумя участниками: покупателем и продавцом. Что касается оценки недвижимости, то самым лучшим оценщиком будет сам покупатель или профессиональный оценщик. База покупателей – это быстро портящийся продукт, в наше время покупатель не стоит на месте, он сам активно ищет недвижимость.

– Тогда что же делает риелтор и зачем он нужен?

– Хороший вопрос. Риелтор – это профессиональный маркетолог и переговорщик, специалист, который создаст выгодную продажу или покупку недвижимости. Важно знать, какими инструментами пользуется ваш специалист! Правильный риелтор, еще раз подчеркиваю, правильный риелтор, имеет план продвижения объекта недвижимости, благодаря которому вашу квартиру или дом увидит максимальное количество потенциальных покупателей.

– В таком случае, какую задачу выполняют риелторы?

– Как правило, риелтор работает на собственника недвижимости, он создает выгодные условия для продавца, ускоряет процессы продажи, следит за выполнением условий договора купли-продажи, прописанные юристом. Если же он работает на покупателя, то в его задачу входит оценка ситуации последнего. Кроме того, он торгуется с продавцом на понижение цены.

– А как отличить на кого работает риелтор?

– Это очень важный вопрос для всех участников рынка недвижимости. Риелтор, работающий на продавца, имеет эксклюзивный агентский договор, в котором присутствует ответственность агента за невыполнение действий, прописанных в плане продвижения объекта недвижимости. Если в договоре нет ответственности агента или у него нет плана продвижения недвижимости, то, скорее всего, он работает на покупателя, что не выгодно для продавца.

– Вы можете рассказать, чем отличается ваши услуги от услуг других агентств?

– Да, конечно. Мы используем аукционную методику продажи недвижимости. Аукционная методика или торги не является новой и широко используется на многих цивилизованных рынках недвижимости. В ее основе существует агрессивный маркетинг, то есть информация о продаже вашей недвижимости предоставляется всем участникам рынка, в итоге вашу квартиру или дом увидит максимальное количество потенциальных покупателей.

– Предоставляете ли вы какие-то гарантии своим клиентам?

– Да, у нас есть гарантии срока продажи и выгодной рыночной стоимости недвижимости.

– Чем застрахован ваш клиент?

– Как и большинство уважающих себя агентств у нас застрахована ответственность, однако лучшим страхованием от риска при совершении купли-продажи недвижимости считается титульная страховка сделки. Титульная страховка сделки – это реальная финансовая компенсация утраты прав собственности на квартиру.

– Как быстро вы продаете недвижимость?

– Средний срок продажи составляет 21 день.

– Как вы оцениваете объект недвижимости?

– Мы не оцениваем недвижимость, этим занимаются профессиональные оценщики, а вот их отчет и статистика закрытых сделок определяют резервную цену недвижимости, которая прописывается в договоре.

– Вы сотрудничаете с другими агентствами или риелторами?

– Да конечно, мы защищаем интересы посредников, и выплачиваем им вознаграждение.

– Насколько выгодно для продавца вы продаете недвижимость?

– В среднем до 20 % выгоднее опыта личной продажи продавца, однако, и покупатель остается довольным совершенной сделкой.

– То есть это выгодно и для продавца, и для покупателя?

– Парадокс, но так и есть. Цена объекта адекватна рыночной стоимости.

– Что вы посоветуете нашим читателям?

– Прежде чем продавать недвижимость, оцените ситуацию, возможно, это поспешные выводы. Недвижимость это долгосрочный и высоколиквидный актив. И, конечно, лучше доверить работу по продаже и купле недвижимости профессионалам.

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