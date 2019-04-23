Мы дарим здоровье и долголетие

Отвечает:

Халил Мужавирович МУСТАФИН, главный врач ГБУЗ Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн, заслуженный врач Республики Башкортостан, главный внештатный специалист гериатр Минздрава РБ, главный внештатный специалист гериатр Приволжского федерального округа, руководитель правления Ассоциации геронтологов и гериатров Республики Башкортостан, член Республиканского совета ветеранов, сопредседатель «Союза госпиталей ветеранов войн» России, профессор Академии военных наук.

Скажите, что сегодня представляет собой госпиталь ветеранов войн?

Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн в городе Уфе – крупное многопрофильное учреждение, оснащенное самым современным оборудованием, где проходят лечение ветераны войн, приравненные к ним лица, а также пожилые граждане Республики Башкортостан.

Сегодня госпиталь является единственным в республике учреждением, где ветеранам оказывается специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь. В составе госпиталя имеется стационар на 340 коек, в котором развернуты отделения: гериатрическое, терапевтическое, неврологическое, травматолого - ортопедическое, отделение паллиативной медицинской помощи, Центр медицинской реабилитации и поликлиника для ветеранов на 200 посещений в смену.

Наши уважаемые ветераны, труженики тыла, вдовы фронтовиков, да и все пожилые люди заслужили своим ратным трудом на фронте, в тылу и в мирной жизни спокойную и счастливую старость, и сотрудники госпиталя прилагают все усилия, чтобы сохранить им здоровье на долгие годы.

Сегодня очень популярно направление гериатрия и геронтология, на сколько нам известно вы передовики в этом направлении!

Гериатрия как составная часть геронтологии включает в себя медицинские аспекты старения. Являясь разделом общей медицины, гериатрия занимается вопросами сохранения здоровья пожилых и старых людей, улучшения их самочувствия на фоне возникающей с возрастом патологии. Предметом для ее изучения являются особенности клиники, диагностики, лечения и профилактики как специфической возрастной патологии, так и декомпенсация соматических проблем, а также организация медико-социальной помощи лицам пожилого и старческого возраста.

Медицинская помощь по профилю "гериатрия" представляет собой систему мер по оказанию медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста при наличии старческой астении с целью сохранения или восстановления их способности к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни.

С конца 2016 года на территории Республики Башкортостан реализуется проект "Территория ЗАБОТЫ", направленный на организацию гериатрической службы региона, как единой системы долговременной медицинской помощи за счет преемственности ведения пациента органами здравоохранения и социальной защиты, в целях обеспечения доступности гериатрической помощи граждан старшего поколения.

В 2018 году нами разработан Паспорт региональной составляющей национального проекта «Демография» по федеральному проекту «Старшее поколение».

Госпиталь является организационно-методической базой по вопросам организации медицинской помощи участникам войн и приравненным к ним лицам. Ежегодно проводятся российские и республиканские научно-практические конференции, семинары для медицинских, социальных работников республики с приглашением ведущих ученых, где поднимаются вопросы и решаются проблемы по лечению и медицинскому обеспечению ветеранов, по вопросам геронтологии и гериатрии, проводится с выездом в районы анализ работы медицинских учреждений республики.

Нам известно, что в структуре стационара есть Центр медицинской реабилитации, расскажите о нем поподробней

Благодаря работе Центра проводится реабилитация после инсультов и высокотехнологичной медицинской помощи – эндопротезирования крупных суставов (более 280 операций в год) пациенты намного быстрее возвращаются к активной и полноценной жизни. На базе Центра реализуется пилотный проект Министерства здравоохранения республики по медицинской реабилитации, применяются последние достижения научных и технологических разработок в области восстановительной медицины и реабилитации. Люди, страдающие от хронической суставной боли, возвращаются к нормальной жизни. Человек, который не мог передвигаться, забывает о недуге, отказывается от костылей. Для каждого пациента разрабатывается индивидуальная программа, которая включает медикаментозное лечение, психотерапию, занятия на современных тренажерах с компьютерным контролем достигнутых результатов, иглорефлексотерапию, мануальную терапию, физиотерапию, грязе - и парафинолечение, разнообразные виды водолечения, галакамеру.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности: № ЛО-02-01-006697

Официальный сайт http://www.rkgvv-ufa.ru/

На правах рекламы

Полезные ссылки 18+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА