В школу ходят роботы, а не человек

В минувшую пятницу, 12 апреля, в Кумертау состоялся региональный этап Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели». В отборочном туре, организованном при поддержке Министерства образования Башкирии, приняли участие более 100 юных талантов из 17 городов и районов Башкирии. Сама конференция проходила при поддержке властей республики и территории опережающего развития Кумертау.

Как заявили сами организаторы, мероприятие призвано раскрыть творческий потенциал молодежи в технической сфере и привлечь детей к решению реальных технологических задач. Согласитесь, нелегкая задача в наш инновационный век?

На суд жюри было представлено 86 научно-исследовательских проектов и технических изобретений. Тут было все: нанотехнологии, робототехника, альтернативная энергетика, транспорт будущего, экономика и социальная сфера, социальные инновации, здоровье человека и медицина. Проще говоря все то, чем будет жить мир в ближайшие 5-10 лет.

Почетными гостями мероприятия стали первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества и вопросам общественных и религиозных объединений, депутат от партии ЛДПР Иван Сухарев, председатель Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Антон Ищенко, президент Фонда поддержки детского научного и технического творчества «Юные техники и Изобретатели» Екатерина Лычева и представитель национальной инжиниринговой корпорации Наталья Тарсия.

Такой вот андроид встречал гостей на входе.

«Самый главный ресурс – это люди»

От имени оргкомитета участников приветствовал сопредседатель конкурса Иван Сухарев:

- Технологический прорыв невозможен без вашей энергии, без вашего участия. Я хочу пожелать вам успехов, удачи, потому что благодаря именно вашей энергии и вашим знаниям наша страна может совершить технологический рывок и сильно продвинуться в научном плане. Поэтому от лица всех депутатов Государственной Думы я желаю вам успехов, дальнейших побед, а вам и вашим близким счастья, здоровья и всего самого наилучшего».

Позже Иван Константинович побеседовал с нашим корреспондентом.

- Вообще я уже здесь не первый раз в «Квантолабе», и в самом Кумертау. И сейчас здесь проходит историческое событие не только в масштабах республики, но и в масштабах всей России. Финал конкурса «Юные техники и изобретатели» будет проходить 28 июня 2019 года, в Москве, в Государственной Думе. Я считаю, что это очень важно, когда нашей стране так нужен технологический прорыв. А кто может обеспечить нам такой прорыв? Это, конечно, наши дети, наше молодое поколение, потому что молодежь, дети – это наше будущее, будущее страны. Насколько они будут умными, одаренными, насколько мы будем их поддерживать в их начинаниях, в их тяге к изобретательству, настолько и будет передовой наша страна, наша экономика и промышленность.

Необходимость подобных мероприятий нужно популяризировать. Эти направления очень важны сегодня. Все мы помним дома пионеров, и я могу сказать, что «Квантолаб», находящийся на территории Кумертау, - это, в принципе, дом пионеров на новый лад, инновационный дом пионеров, который привлекает к себе ребят, которые занимаются творчеством и хотят чего-то добиться в жизни. Их надо поддерживать, а конкурс «Юные техники и изобретатели» дает определенный толчок этим детям. Участие в нем должно стать ярким воспоминанием, которое некоторых этих ребят подтолкнет в будущем к тому, чтобы стать великими изобретателями.

Подростки из Кумертау разрабатывают настоящие «умные дома»

Также здесь сегодня мы обсуждаем возможность вручения звания «Почетный юный техник и изобретатель». Это пилотный проект, кроме Башкирии он будет проходить еще в трех регионах. Вопрос того, что будет давать это звание, в данный момент обсуждается с Министерством образования, но главное, что это будет не просто значок и удостоверение, а что-то большее Мы делаем это по аналогии со значком ГТО. ГТО это сила мышц, сила духа, а здесь будет сила мысли и сила ума.

Идея проведения регионального этапа конкурса «Юные техники и изобретатели» возникла в ходе встречи с ВРИО РБ Радием Фаритовичем Хабировым, который предложил посетить «Квантолаб» здесь, в Кумертау. Я посетил технопарк, мне очень понравилось. Инновационный дом детского творчества, с прекрасным программным обеспечением, несколькими площадками, конструкторами, квадрокоптерами, 3D-принтерами. Я очень рад, что наши дети сегодня имеют доступ к подобному оборудованию.

«В Кумертау очень эффективно налажена связь с промышленными предприятиями»

Своими впечатлениями от регионального этапа поделилась и президент Фонда поддержки детского научного и технического творчества «Юные техники и изобретатели», знакомая всем нашим читателям Екатерина Лычева.

- Я в республике Башкортостан первый раз. Мне всё очень нравится, - поблагодарила за атмосферу Екатерина. - Я за последнее время посетила очень много технопарков, и здесь в Кумертау очень эффективно найдена и налажена связь с промышленными предприятиями. На мой взгляд, наши коллеги очень удачно используют опыт «Вертолетов России». Радостно, что технические специалисты предприятия активно принимают участие в образовательных кружках и помогают ребятам выходить на уровень федеральных конкурсов и других мероприятий.

Различные активности технопарка очень гармонично легли на основную деятельность дома детского творчества, на базе которого создан «Квантолаб», и обогатили его дополнительными образовательными направлениями. Поэтому центр заполнен детьми, которые имеют возможность развивать как свои технические способности, так и заниматься творчеством: рисовать, танцевать, петь и прочее.

На «Кванториум» приехал даже «Валли»

«Всё, что окружает нас сегодня, является продуктом работы изобретателей. Без них мы бы жили в пещерах»

Председатель Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Антон Ищенко обратил внимание на уровень подготовки форума.

- Сегодня здесь присутствуют представители 17 районов республики, которые приехали сюда для того, чтобы обменяться опытом, показать свои достижения, продемонстрировать, что у нас есть молодые таланты. Эти таланты можно и нужно поддерживать, а эти дети уже сейчас претендуют на то, чтобы стать основной движущей силой нашего научно-технического прогресса, - отметил Ищенко. - Основная задача изобретателя – придумывать что-то новое, всё, что окружает нас, является продуктом работы изобретателей. И сейчас перед нами стоит задача возродить ту систему, которая существовала раньше и была эффективной.

Я считаю, что современные гаджеты вполне могут стать инструментом для творчества. Роботизация, 3D-технологии, технологии больших данных, - все они основаны на тех устройствах, которые мы активно эксплуатируем. В ближайшее время может наступить момент, когда человек сможет вообще не заниматься физическим трудом, за него это будут делать роботы, которые будут обладать искусственным интеллектом, который, так или иначе, связан с современными гаджетами. Этот процесс позитивен с точки зрения цивилизации, ну а насколько глубоко каждый из нас становится зависимым от цифрового устройства, зависит от нас самих.

Завершился этап вручением призов лучшим изобретателям и инноваторам. Свои подарки юным ученым вручили региональное отделение Союзмаша и Башкирская коллегия адвокатов, а также депутаты Государственной думы.

ПОДВЕРСТКА

«Нет смысла отбирать телефон или планшет, но есть цель сделать его средством образования»

Представитель национальной инжиниринговой корпорации Наталья Тарсия считает, что гаджеты должны использоваться в первую очередь с образовательной целью.

- Я представляю Национальную инжиниринговую корпорацию, мы входим в совет фонда «Юные техники и изобретатели» и работаем, в том числе, с образовательными учреждениями, занимаемся внедрением новейших технологий, - рассказала Тарсия нашему корреспонденту. - Одна из целей образования – дать детям инструмент, такой же, как этот гаджет, но наполнить его более функциональным смыслом, чем просто развлечение и средство общения. К этому относятся интерактивные учебники, например. Нет смысла отбирать телефон или планшет, но есть цель сделать его средством образования.