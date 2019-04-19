2019-04-19T08:31:32+03:00
Общество

«Башнефть» наградили премией «Меценат года»

Нефтяники подарили уфимским ребятам обновленный спортивный центр «Уфимский сокол»
Ильдар АХМАДЕЕВ
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Фото: Дмитрий МУХАМЕТКУЛОВФото: Дмитрий МУХАМЕТКУЛОВ
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В минувший четверг, 18 апреля, в уфимской мэрии чествовали меценатов. Традиции благотворительности не чужды нашему краю. Еще в XIX веке крупные бизнесмены и промышленники помогали строить целые дома и театры, дома попечения и детские приюты. В наши дни славные традиции продолжают известные предприниматели и дельцы, крупные заводы и организации.

На одном из первых мест благотворительность стоит и для башкирских нефтяников. Председатель уфимского горсовета Валерий Трофимов вручил премию «Меценат года» компании «Башнефть».

Это далеко не первая награда промышленников, известных своей благотворительной деятельностью. В рамках Соглашения о сотрудничестве между Республикой и «Роснефтью» башкирские нефтяники помогают строить различные спортивные объекты, новые дороги и парки. Власти Уфы поблагодарили компанию за помощь в обновлении спортивного центра «Уфимский сокол».

СПАСИБО ОТ ГОРОДА

Премию «Меценат года» за строительство спортивного центра «Сокол» компании «Башнефть» вручил глава горсовета Уфы Валерий Трофимов.

- Это действительно благородное дело, - отметил Трофимов. – История всей нашей цивилизации наполнена историей становления традиций меценатства. Наш город не был бы таким без помощи благотворителей и с каждым годом это движение растет. Я бы хотел выразить огромную благодарность за это проявление души и неравнодушное отношение к судьбе Уфы и Башкортостана.

С ответным словом выступил заместитель руководителя аппарата «Башнефти» Вячеслав Кожевников:

- Наша компания традиционно поддерживает массовый спорт, в первую очередь для того, чтобы наши с вами дети занимались физкультурой, ходили в спортивные секции и клубы. В рамках сотрудничества «Роснефти» и Башкортостана мы вкладываем значительные средства в развитие спортивной инфраструктуры и будем продолжать это делать и дальше.

И эти слова сложно назвать просто лозунгами. По всему городу, да и по всей Башкирии при помощи нефтяников открываются ледовые коробки, спортплощадки и целые стадионы. А уже через несколько месяцев для юных атлетов свои двери откроет спортивный центр «Уфимский сокол».

Фото: Дмитрий МУХАМЕТКУЛОВ

Фото: Дмитрий МУХАМЕТКУЛОВ

«РАНЬШЕ РЕБЯТА ТАСКАЛИ ПОКРЫШКИ, А ТЕПЕРЬ У НАС ЛУЧШАЯ ПЛОЩАДКА В ГОРОДЕ»

Территорию лагеря в Благовещенском районе компания «Башнефть» передала городской администрации в 2013 году.

- Это был хороший летний лагерь, но мы решили превратить его в настоящий спортивный центр для подготовки юных атлетов, - рассказывает директор центр Татьяна Захаренкова. - Сюда приезжают по 500 детей в каждый заезд, всего по 3500 человек в сезон со всех спортшкол Уфы. Территория просто громадная, размером 22,5 Га, кругом – природа и никаких гаджетов. К нам ездят и легкоатлеты, и тяжелоатлеты, гимнасты, дзюдоисты, боксеры, фигуристы. Почти все виды спорта, причем готовятся они к соревнованиям абсолютно бесплатно.

По словам Захаренковой, сначала дети занимались на асфальтовых площадках, а вместо снарядов использовали подручные предметы.

- Как занимались раньше? Тяжелоатлеты таскали покрышки, юные спортсмены привязывали резинки к деревьям и тренировали растяжку, привозили маты из своих спортивных школ, игровыми видами спорта занимались или на траве, или на асфальтовых площадках. Думаю, вы прекрасно понимаете, что больших результатов с такими условиями не достичь, - вспоминает директор.

Но все изменилось благодаря «Башнефти». Промышленники провели реконструкцию и построили совершенно новые спортивные площадки.

- Вот здесь у нас бассейн под открытым небом, а совсем рядом открывается вид на прорезиненные площадки, - делится своей гордостью Татьяна Захаренкова. – Дети их просто обожают. Несколько игровых площадок для футбола, баскетбола и волейбола, ну и особенно приятно за уникальную зону для воркаута. Таких в Уфе больше нет.

Больше никаких покрышек и резинок, самое современное оборудование и силовые тренажеры.

- А еще «Башнефть» подарила нам татами и ковры для борцов и других единоборств, - продолжает Захаренкова. – И все это влияет на результаты. С такими площадками наши юные спортсмены непременно одержат не одну победу и принесут славу нашей республике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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