2018-12-19T08:27:15+03:00
Общество

Нефтяники подарили жителям Кумертау новый ледовый дворец

Объект к 100-летию Башкирии построила компания «Башнефть».
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
фото Сергея Словохотовафото Сергея Словохотова
Изменить размер текста:

В прошедшие выходные Кумертау праздновал знаковое событие – открытие собственного ледового дворца. Новенькая «Сапсан-Арена» (именно такое название получил новый спорткомплекс) стала одним из объектов, построенных к 100-летию Башкирии. Финансирование строительства социального объекта взяла на себя «Башнефть» (входит в группу «Роснефть»), оно обошлось в 334,6 млн рублей.

НОВЫЙ ДОМ ВСЕМ СПОРТСМЕНАМ

Социальная программа «Башнефти», в рамках которых по всей Башкирии появляются инфраструктурные объекты, не ограничивается лишь нефтеносными районами нашего региона. Одним из крупнейших объектов 2018 года, появившихся благодаря сотрудничеству республики и компании, стал ледовый дворец в Кумертау.

Всего несколько лет назад на месте «Сапсан-Арены» располагался пустырь, окруженный многоэтажками. Начинающие хоккеисты, фигуристы и конькобежцы были вынуждены тренироваться в соседних городах и поселках. Сегодня все они обрели собственный дом.

- Как же ты занимался хоккеем раньше? – спросили мы у парня в хоккейной форме, ожидающего раскатки в коридоре «Сапсан-Арены».

- Тяжело было, приходилось в Ермолаево ездить каждый вечер. После школы с родителями на машине выезжали, домой только к ночи возвращались. Теперь такого не будет, - с улыбкой говорит юный спортсмен.

Не скрывает своего восторга и местная жительница Танзиля Сагитова. Она привела на тренировку своего сына Ильмира.

- Спорт – очень организует, детям он просто необходим. Сын у меня шесть лет занимался лыжами, как правило, на улице. Как открылся ледовый дворец, он пришел в хоккей и уже входит в сборную города, - делится женщина.

фото Сергея Словохотова

фото Сергея Словохотова

СБЫЛАСЬ ДОЛГОЖДАННАЯ МЕЧТА

Событие общегородского масштаба собрало в новом ледовом дворец полные трибуны, а они, на минуточку, вмещают 610 человек. По ощущениям, столько же было и участников торжественной церемонии открытия.

Пока мальчишки и девчонки готовились к выступлению и грандиозному шоу на льду «Сапсан-Арены», нам удалось поговорить с начальником управления по социальной политике и спорту администрации Кумертау Светланой Донцовой.

- Сегодня сбылась долгожданная мечта всех кумертаусцев – мы открываем ледовый дворец. Название ему выбрали сами жители интернет-голосованием. Было предложено более ста названий, но сразу определиться так и не смогли. Потом сократили выбор сначала до тридцати, а потом и до десяти вариантов. В результате, сегодня мы отрываем «Сапсан Арену», - рассказала представитель городской администрации.

По ее словам, технические характеристики нового ледового дворца позволяют не только заниматься хоккеем, фигурным катанием или другими зимними видами спорта. В ближайшее время площадка станет местом проведения концертов, общегородских мероприятий и даже всероссийских соревнований!

- Уже в следующем году у нас пройдет этап всероссийского турнира по дзюдо. К нам приезжали организаторы соревнований и остались довольны увиденным, - заявила Светлана Донцова.

фото Сергея Словохотова

фото Сергея Словохотова

«ПОСВЯЩАЕМ СТОЛЕТИЮ РЕСПУБЛИКИ»

Торжественную церемонию открытия посетил врио главы Башкирии Радий Хабиров.

- Сегодня замечательный день. Я искренне разделяю с вами радость. Впервые мы открываем в Кумертау ледовый дворец. Важно то, что этот объект является одним из первых, которые мы посвящаем 100-летию нашей республики. Конечно, хотел бы поблагодарить компанию «Башнефть», которая приняла самое активное участие в строительстве данного дворца.

Искренне верю, что этот ледовый дворец подарит нашей стране, нашему миру новых Харламовых, братьев Гимаевых, Овечкиных, Роднину, Плющенко и других великих мастеров! – сказал врио главы республики.

Завершилась торжественная церемония открытия «Сапсан Арены» символической передачей ключа от ледового дворца от руководителя Аппарата ПАО АНК «Башнефть» Василия Никонова главе администрации города Кумертау Борису Беляеву.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
Новости 24