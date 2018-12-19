Нефтяники подарили жителям Кумертау новый ледовый дворец

В прошедшие выходные Кумертау праздновал знаковое событие – открытие собственного ледового дворца. Новенькая «Сапсан-Арена» (именно такое название получил новый спорткомплекс) стала одним из объектов, построенных к 100-летию Башкирии. Финансирование строительства социального объекта взяла на себя «Башнефть» (входит в группу «Роснефть»), оно обошлось в 334,6 млн рублей.

НОВЫЙ ДОМ ВСЕМ СПОРТСМЕНАМ

Социальная программа «Башнефти», в рамках которых по всей Башкирии появляются инфраструктурные объекты, не ограничивается лишь нефтеносными районами нашего региона. Одним из крупнейших объектов 2018 года, появившихся благодаря сотрудничеству республики и компании, стал ледовый дворец в Кумертау.

Всего несколько лет назад на месте «Сапсан-Арены» располагался пустырь, окруженный многоэтажками. Начинающие хоккеисты, фигуристы и конькобежцы были вынуждены тренироваться в соседних городах и поселках. Сегодня все они обрели собственный дом.

- Как же ты занимался хоккеем раньше? – спросили мы у парня в хоккейной форме, ожидающего раскатки в коридоре «Сапсан-Арены».

- Тяжело было, приходилось в Ермолаево ездить каждый вечер. После школы с родителями на машине выезжали, домой только к ночи возвращались. Теперь такого не будет, - с улыбкой говорит юный спортсмен.

Не скрывает своего восторга и местная жительница Танзиля Сагитова. Она привела на тренировку своего сына Ильмира.

- Спорт – очень организует, детям он просто необходим. Сын у меня шесть лет занимался лыжами, как правило, на улице. Как открылся ледовый дворец, он пришел в хоккей и уже входит в сборную города, - делится женщина.

фото Сергея Словохотова

СБЫЛАСЬ ДОЛГОЖДАННАЯ МЕЧТА

Событие общегородского масштаба собрало в новом ледовом дворец полные трибуны, а они, на минуточку, вмещают 610 человек. По ощущениям, столько же было и участников торжественной церемонии открытия.

Пока мальчишки и девчонки готовились к выступлению и грандиозному шоу на льду «Сапсан-Арены», нам удалось поговорить с начальником управления по социальной политике и спорту администрации Кумертау Светланой Донцовой.

- Сегодня сбылась долгожданная мечта всех кумертаусцев – мы открываем ледовый дворец. Название ему выбрали сами жители интернет-голосованием. Было предложено более ста названий, но сразу определиться так и не смогли. Потом сократили выбор сначала до тридцати, а потом и до десяти вариантов. В результате, сегодня мы отрываем «Сапсан Арену», - рассказала представитель городской администрации.

По ее словам, технические характеристики нового ледового дворца позволяют не только заниматься хоккеем, фигурным катанием или другими зимними видами спорта. В ближайшее время площадка станет местом проведения концертов, общегородских мероприятий и даже всероссийских соревнований!

- Уже в следующем году у нас пройдет этап всероссийского турнира по дзюдо. К нам приезжали организаторы соревнований и остались довольны увиденным, - заявила Светлана Донцова.

фото Сергея Словохотова

«ПОСВЯЩАЕМ СТОЛЕТИЮ РЕСПУБЛИКИ»

Торжественную церемонию открытия посетил врио главы Башкирии Радий Хабиров.

- Сегодня замечательный день. Я искренне разделяю с вами радость. Впервые мы открываем в Кумертау ледовый дворец. Важно то, что этот объект является одним из первых, которые мы посвящаем 100-летию нашей республики. Конечно, хотел бы поблагодарить компанию «Башнефть», которая приняла самое активное участие в строительстве данного дворца.

Искренне верю, что этот ледовый дворец подарит нашей стране, нашему миру новых Харламовых, братьев Гимаевых, Овечкиных, Роднину, Плющенко и других великих мастеров! – сказал врио главы республики.

Завершилась торжественная церемония открытия «Сапсан Арены» символической передачей ключа от ледового дворца от руководителя Аппарата ПАО АНК «Башнефть» Василия Никонова главе администрации города Кумертау Борису Беляеву.