НЕИЗВЕСТНЫЙ АЛЛОПЛАНТ

Во всемирно известной клинике – ФГБУ «Всероссийский Центр глазной и пластической хирургии» МЗ РФ успешно лечатся дети, начиная с грудного возраста. Детское отделение существует с 2001 года. В 2015 году отделение переехало в новое здание. На сегодняшний день в Центре имеется стационарное и амбулаторное детские отделения.

В стационарном отделении 9 палат на 22 койки. Палаты комфортные - двух- и четырехместные, с отдельными санузлами, детскими кроватками. Имеется специальная палата для малоподвижных детей. В отделении работают три офтальмохирурга: заведующая отделением Полякова Елена Юрьевна, кандидат медицинских наук, врач высшей категории; Баранчикова Ирина Владиславовна, врач высшей категории, заслуженный работник здравоохранения РФ и Примов Равшан Эркинович.

Поскольку часть детей имеет тяжелую сопутствующую патологию, в центре работают два детских анестезиолога высшей категории - Передерей Владимир Александрович и Бердников Олег Леонидович.

Значительную долю пациентов отделения составляют дети с заболеваниями сетчатки и зрительного нерва - как наследственными, так и приобретенными (после травм, воспалений, онкологии).

Многие родители слышали, что болезнь их ребенка в настоящее время неизлечима. Так говорят о врожденной атрофии или гипоплазии зрительного нерва, абиотрофий сетчатки, пигментном ретините. Но при регенеративном подходе нередки случаи улучшения зрения при этих заболеваниях, появления предметного зрения при изначальном его отсутствии. Как правило, для этого требуется неоднократная госпитализация, лечение в течении нескольких лет.

Также здесь лечатся дети с такими сложными и тяжелыми заболеваниями, как врожденная и вторичная глаукома, увеиты, хориоретиниты, кератиты. Успешно оперируются маленькие пациенты с косоглазием, птозами, непроходимостью слезоотводящих путей, посттравматическими деформациями. Отдельную группу составляют дети с новообразованиями глазного яблока и окологлазничной области.

Очень часто у детей с глазной патологией имеется сопутствующая общая патология: ДЦП, задержка психомоторного развития, задержка речи и множество других. Для лечения этих заболеваний применяется методика акупунктурного введения биоматериала Аллоплант, благодаря которой многие дети начинают говорить, ходить, имеют положительную динамику в психологическом развитии.

Благодаря тому, что отделение находится в составе многопрофильного глазного центра, всегда есть возможность привлечь для консультации и лечения ведущих специалистов из смежных отделений.

Большое внимание уделяется послеоперационному выхаживанию и реабилитации. Для этого созданы физиотерапевтический кабинет с аппаратами для электростимуляции, электрофореза, магнитотерапии, а также кабинет для аппаратного лечения и зрительных тренировок. Зрительные тренировки проводит высококвалифицированный специалист медицинский психолог с высшим образованием любимица всех детей - Опрышко Екатерина Борисовна.

Нахождение в больнице всегда большой стресс - как для ребенка, так и для его родителей. Чтобы пребывание на лечении было более комфортным, в отделении создан детский уголок со специальной детской мебелью и игрушками. А известная певица Наташа Королева на собственные средства оборудовала игровой уголок для детей «Маленькая страна».

В настоящее время мы ведем работу по увеличению количества пациентов из Башкортостана, пролеченных за счет средств ОМС.

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Фото: Елена Шибиркина

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