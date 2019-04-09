Клиника «ЛИНЛАЙН»: омоложение с гарантией.

В Уфе клиника «ЛИНЛАЙН» открылась в 2010 году, и за эти годы получила множество положительных отзывов клиентов, по достоинству оценивших реальные методики омоложения и исправления косметических дефектов. Особой популярностью пользуется процедура лазерного лифтинга RecoSMA, которую называют реальным способом омоложения без операции.

RecoSMA улучшает цвет лица, выравнивает рельеф кожи, делает её более эластичной и плотной, уменьшает выраженность морщин, а также удаляет рубцы и постакне. Эта процедура длится всего 30-40 минут. Кожа пациента не повреждается и не нагревается, отсутствуют выраженные болевые ощущения, и сразу после сеанса клиент может вернуться к обычной жизни. Никаких ограничений к процедуре нет.

Если вы мечтаете избавиться от надоевшей татуировки и перманентного макияжа или бородавки на теле, к вашим услугам полный спектр процедур лазерной косметологии от «ЛИНЛАЙН». Также в клинике вы сможете навсегда распрощаться с растяжками на коже, рубцами, сосудистыми звёздочками, пигментными пятнами и угревой болезнью.

Направление инъекционной косметологии включает в себя контурную пластику, лечение повышенного потоотделения, целлюлита. В «ЛИНЛАЙН» вам готовы предложить инъекции Ботокса и избавление от лишнего веса.

Также в клинике вы можете избавиться от нежелательных волос на теле с помощью QOOL-эпиляции. Это быстрый, абсолютно безболезненный и безопасный метод эпиляции волос лазером, который отлично подходит для любых участков тела, даже для таких деликатных как зона бикини, подмышки и лицо.

7 причин выбирать «ЛИНЛАЙН»?

* «ЛИНЛАЙН» заботится о том, чтобы клиент остался доволен полученными услугами. Если обещанного результата достичь не удалось, деньги в полном объёме возвращают клиенту.

* «ЛИНЛАЙН» использует в своей работе только методики лечения с клинически доказанной эффективностью.

* Врачи клиники постоянно обучаются и повышают свою квалификацию. Часть филиалов международной сети «ЛИНЛАЙН» - это базы для ведущих медицинских вузов.

* Сотрудники клиники никогда не навязывают клиентам услуги без очевидных показаний.

* «ЛИНЛАЙН» - победитель в номинации «Лучшая клиника» на всероссийском конкурсе «Парад клиник -2017», который проходил при поддержке Минздрава РФ. Независимое жюри выбирало победителей из 93 клиник по всей стране.

* «ЛИНЛАЙН» - одна из самых технологичных косметологических компаний мира. Сеть располагает одним из самых больших «парков» лазерной техники (216 единиц).

* Есть система бонусов, благодаря которой постоянные клиенты клиники могут получать значительные скидки на услуги.

Контакты:

Клиника ЛИНЛАЙН в Уфе

Адрес: 450077, г.Уфа, ул.Достоевского, 100

Подробности по телефону: +7 (347) 293-70-00

Лицензия № ЛО-02-01-003016 от 17.03.2014 г., ООО «Клиника «Линлайн»», ОГРН 1100280026439.

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