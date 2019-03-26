Неизвестный Аллоплант

В географическом центре города Уфы, на крутом берегу реки Агидель, возле самого крупного массива липы в Европе, расположена находится клиника с мировой известностью, правдивой информацией о которой владеют далеко не многие. Даже среди врачей можно услышатьо частнойклинике свысокими ценами, куда очень сложно попасть.

В то время, как многие клиники России прилагают значительные усилия на продвижение своих услуг, в этот Центр регулярно прибывают пациенты из всех регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Секрет успеха уфимской клиники – не в больших маркетинговых затратах (такой расходной статьи в бюджете Центра даже не предусмотрено), а в уникальном авторском подходе к лечению сложных заболеваний и отличных результатах лечения.

Речь идёт о медицинском Центре, который пациенты называют «Аллоплант».

Аллоплант, биологический аллогенный материал для регенеративной хирургии, разработанный под руководством Эрнста Мулдашева, и производимый в лаборатории консервации тканей Центра уже более 35 лет помогает врачам восстанавливать различные ткани человека и успешно лечить широкий спектр заболеваний.

Эрнст РифгатовичМулдашев – Заслуженный врач Российской Федерации, ведущий хирург Центра, автор более 80 офтальмо-реконструктивных операций, со своимколлективом уже более 35 лет развивает уникальное направление - Регенеративную хирургию, направленную на стимуляцию регенерации собственных тканей пациента.

Оперирует профессор Эрнст Рифгатович Мулдашев

Для регенерации различных тканей разработано свыше 90 разновидностей аллоплантов, существует даже измельченная в порошок диспергированная форма, которую успешно применяют для фармакопунктуры – введения малых доз суспензии Аллопланта в биологически активные точки для лечения системных заболеваний.

Этот подход оказался настолько успешным, что позволил достичь большого прогресса в лечении целого ряда тяжелых заболеваний, многие из которых традиционно считались неизлечимыми либо лечились чисто симптоматически (невриты зрительного нерва, пигментная дегенерация сетчатки, диабетическая и сенильная ретинопатии, увеит, прогрессирующая миопия, атрофия зрительного нерва, субатрофия глаза, различные формы глаукомы и др.). Кроме этого, в Центре лечат весь спектр офтальмологических заболеваний общепринятыми методами.

Клиника рассчитана на 140 коек, все палаты представляют - комфортные номера ссанузлом и душевой кабиной. Уникальный операционный блок со смотровой галереей позволяет следить за ходом операций курсантам и ординаторам, гостям Центра. На 140 пациентов приходится 23 врача-офтальмолога, 40 палатных медицинских сестер.Высокая укомплектованность медицинским персоналом положительно сказывается на качестве лечения и результатах оказываемой медицинской помощи. В клинике функционирует стоматологическое отделение, оснащенное самым современным лечебным и диагностическим оборудованием. Ведут прием ЛОР-врач, невролог, ортопед и терапевт. Все указанные специалисты используют в своей практике технологии регенеративной медицины.

Среди населения бытует мнение, что данная клиника является частной или коммерческой, но данное мнение ошибочно.

Кадыров Радик Завилович, генеральный директор ФГБУ Всероссийский центр глазной и пластической хирургии Минздрава России, доктор медицинских наук

Вот что нам рассказал ученик профессора Мулдашева, генеральный директор ФГБУ Всероссийский центр глазной и пластической хирургии Минздрава России, доктор медицинских наук, Кадыров Радик Завилович:

- Наш НИИявляется федеральным учреждением, работающим по Государственному заданию.

Медицинские услуги мы оказываем по программам обязательного медицинского страхования и квотам высокотехнологичной медицинской помощи, соответственно помощь таким пациентам оказывается бесплатно.

Высокая популярность клиники и наших подходов к лечению вынуждают нас формировать Лист ожидания – ведь пролечить на 140 койках всех желающих (все регионы России и иностранные пациенты) просто невозможно!

В 2018 году в Центре по программе обязательного медицинского страхования пролечено 5279 пациентов, по программе высокотехнологичной медицинской помощи 611 пролечено пациентов, таким образом за счет бюджетных средств пролечено 5890 человек, из которых только 1356 пациентов являлись жителями Республики Башкортостан. Наше Учреждение постоянно работает над увеличением количества квот для наших земляков.

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На правах рекламы.

Применение изделия медицинского назначения имеет противопоказания и может быть использован только в стационарных условиях сертифицированными специалистами.

Фото: Алексей Савельев

ИНН 0277012824ОГРН1030204211058Сайт: www.alloplant.ru

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