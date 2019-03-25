«Мисс Офис»: самые красивые девушки Уфы

30 марта в Уфе состоится открытый кастинг на участие в Международном конкурсе красоты «Мисс Офис – 2019». Участие могут принять офисные сотрудницы в возрасте от 20 до 35 лет.

Информационный партнер – издание «Комсомольская правда» - предлагает читателям выбрать свою претендентку на победу из числа тех, кто успел подать заявку на участие до 18 марта и прошел прекастинг. Голосуй за понравившуюся девушку. Участница, набравшая наибольшее количество голосов станет победителем по версии читателей «Комсомольской правды» и получит приятный приз от редакции издания. 30 марта в Уфе во время кастинга, который стартует в 14:00 в ТКЦ Ultra, (ул. Бакалинская, 27) будет объявлено имя победителя.

Для принятия участия в голосовании авторизуйтесь. Войти через социальную сеть: TwitterVKontakteGoogle PlusОдноклассникиFacebook

Победительницы кастинга получат возможность представить Уфу на финале конкурса и выиграть 2 000 000 рублей в качестве главного приза (После налогообложения. Налог оплачивает организатор»), роскошную непереходящую корону и возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора компании «Комус». Также ее ждут многочисленные интервью с топовыми СМИ, интересные фотосессии и мероприятия.

Помимо главного приза в финале конкурса разыгрывают путешествия, модные гаджеты, ювелирные украшения, дизайнерские наряды, программы в лучших SPA-центрах, наборы элитных косметических линий и другие ценные призы!

Место проведения кастинга в Уфе: ТКЦ Ultra, ул. Бакалинская, 27, начало в 14:00.

Отправь заявку прямо сейчас - www.missoffice.ru/anketa.php

Учредитель и генеральный спонсор конкурса — компания «Комус».

Узнать больше о конкурсе «Мисс Офис»:

www.missoffice.ru

vk.com/missoffice

www.instagram.com/missoffice_official/

www.facebook.com/missoffice/