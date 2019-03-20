2019-03-20T10:54:58+03:00
Происшествия

Стала известна личность 13-летней школьницы, которую под Уфой насмерть сбила «Киа»

Малышка возвращалась домой из школы
Эльвина АПАРИНА
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Назгуль училась в 7 классеНазгуль училась в 7 классе
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Вчера днем, 19 марта, около 15 часов дня под Уфой на трассе Уфа-Оренбург произошла смертельная авария с участием ребенка. Как ранее сообщала «Комсомолка», 57-летний уфимец, двигаясь за рулём «Kia Soul» в направлении Оренбурга сбил девочку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. К сожалению, 13-летняя школьница скончалась до приезда скорой медицинской помощи. Ранее была информация, что ей было 14 лет, однако родственники отметили, что 14-ти лет ей еще не исполнилось. Погибшей оказалась семиклассница Назгуль М., ученица 34-ой школы, что находится на «Цыганской поляне». Очевидцы в социальных сетях комментировали, что ребенок переходил дорогу на зеленый свет, а водитель гнал на высокой скорости.

Со слов очевидцев, водитель проехал на красный свет

Со слов очевидцев, водитель проехал на красный свет

- В тот день сестренка возвращалась со школы домой. Она переходила дорогу на зеленый свет светофора, первые два ряда остановились, как полагается, чтобы пропустить пешеходов. А мужчина на иномарке не остановился и сбил ее. Назгуль погибла на месте, помочь ей было уже нечем. Врачи приехали, она была мертва, - рассказал «Комсомолке» родственник Айнур Б. - Она всегда дорогу правильно переходила, умная девочка была. В этот раз она почти перешла, и тут по левой полосе выехала эта машина на красный.

Погибшая училась на одни «четверки» и «пятерки». Была маминой помощницей, помогала по дому, нянчилась с младшей сестренкой.

Назгуль росла в полной семье – мать, отец, сама девочка, четырехлетняя сестренка. Также известно, что на данный момент ее мать Зульфия находится в положении. Супруги с детьми переехали в Уфу из Бурзянского района несколько лет назад, семья строила дом в СНТ «Мечта». Сама Зульфия работала воспитательницей в детском садике.

Девочка очень любила свою сестренку

Девочка очень любила свою сестренку

Родственник также отметил, что водитель, который сбил Назгуль, не нашел смелости, чтобы что-то сказать родным. Он был просто в шоке.

Назгуль будут хоронить в Бурзянском районе. Сегодня тело заберут из морга и повезут в родное село, где завтра, 21 марта пройдут похороны.

В ГИБДД прокомментировали, что сейчас выясняются все подробности происшествия.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования семье погибшей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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