2019-03-19T17:03:42+03:00
Происшествия

Под Уфой насмерть сбили 14-летнюю девочку

Семиклассница шла по нерегулируемому пешеходному переходу
Эльвина АПАРИНА
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фото: ГИБДД по РБфото: ГИБДД по РБ
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Сегодня около 15 часов дня, 19 марта, под Уфой на трассе Уфа-Оренбург произошла смертельная авария с участием пешехода.

Как сообщили в ГИБДД по РБ, 57-летний уфимец, двигаясь за рулём «Kia Soul» в направлении Оренбурга сбил девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. К сожалению, 14-летняя школьница скончалась до приезда скорой медицинской помощи.

- На месте происшествия работает полиция и другие службы. Подробности ДТП уточняются, - прокомментировали в ведомстве.

Очевидцы в социальных сетях комментируют, что ребенок переходил дорогу на зеленый свет, а водитель гнал. Все обстоятельства предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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