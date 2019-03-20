Затон Восточный в Уфе ждет будущих жильцов

Жители и гости башкирской столицы уже через несколько лет не узнают свой город. Глобальные планы городских властей подхватили застройщики и Уфа постепенно превращается в одну большую стройплощадку. Горожанам из-за этого переживать не стоит: вместе с высотными домами в новых микрорайонах появляются благоустроенные парки, детские площадки, новые поликлиники, школы и детсады. Мало кто знает, но совсем скоро между Затонским мостом и самим Затоном возникнет настоящий город в городе, строительство которого уже началось.

НОВАЯ ЗЕМЛЯ

Грандиозный проект микрорайона «Затон Восточный» был утвержден в 2015 году. И вот, на пустыре, стремительными темпами стали подрастать будущие многоэтажки. О том, что будет на этом месте и что ждет будущих новоселов микрорайона, в беседе с «Комсомолкой» рассказала руководитель отдела продаж АО «СЗ ИСК г. Уфы» Айгуль Гарипова.

- Новый микрорайон, который появится на месте пустыря – это, пожалуй, один из масштабных проектов в городе. Предполагается, что к моменту завершения строительства, его население составит около 47 тысяч человек. Согласитесь, цифра не малая, - говорит специалист. – Сейчас мы ведем строительство первых двух домов высотой от девяти до 17 этажей. Примечательно, что эти «первопроходцы» будут возведены по самым современным технологиям. Для нас комфорт будущих жильцов намного важнее, поэтому выбор был сделан именно в пользу монолита, - говорит представитель АО «СЗ ИСК г. Уфы».

Стоит отметить, что у компании есть опыт возведения крупных объектов, в числе которых ЖК «Южный» и «Колгуевский. В результате строительства в микрорайоне с рабочим названием «Затон Восточный», общая площадь жилого фонда в башкирской столице возрастет почти на 1,5 млн квадратных метров. А это, ним много ни мало, около 30 тысяч квартир!

-Помимо собственно жилых домов, в микрорайоне будет деловой центр, парковая зона, поликлиника, детские сады и школы. Планируется также благоустроить небольшой участок набережной реки Белая, чтобы жители могли там гулять и наслаждаться видами города, - делится планами Айгуль Гарипова.

Из окон новых домов откроются живописные виды на город

ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА

В центре будущего города в городе будет располагаться озеро, где также появится зона отдыха. Существующий лесной массив превратится в современный благоустроенный парк. Дворы всех многоэтажек будут связаны между собой пешеходными дорожками, а улицы будут застраиваться по заранее утвержденному плану.

- К вопросу о благоустройстве, хотелось бы развеять все мифы, которым, к сожалению, иногда горожане склонны доверять. Дело в том, что по новым правилам, дома без благоустройства не сдают. Мы уже не представляем себе новостроек без травмо-безопасного покрытия детской или спортивной площадки, парковочных мест. Об этом у наших будущих жильцов голова уже может не болеть, - говорит представитель АО «СЗ ИСК г. Уфы».

К 100-летию Башкирии откроется Уфимский центр спортивной подготовки на улице Камышлинской. Совсем скоро там завершатся все внутренние работы, и комплекс будет введен в эксплуатацию. Этот объект станет не только домом для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, но и сможет принять всех любителей спорта. Для семей с детьми, которые станут новоселами новой застройки, это будет хорошим подспорьем.

-Сейчас многие родители специально выбирают место жительства поближе к спортшколе или спортивному комплексу, чтобы водить туда детей. Культура массового спорта развивается, и наши горожане уже не представляют жизнь без спортивных секций для ребятишек, - говорит Айгуль Гарипова.

ГОРОД В ГОРОДЕ

Чтобы увидеть собственными глазами будущий город в городе, мы решили приехать на стройплощадку микрорайона Затон-Восточный. По прибытии в глаза бросились два момента: как бодро работают строители и какой вид открывается на город. Но, обо всем по порядку.

-Пожалуй, в Уфе нет ни одного такого места, где бы открывался подобный вид на город. Все районы хороши, везде свои плюсы. Но согласитесь, не каждый может видеть из своего окна одновременно Телецентр, Вокзал и исторический центр? А жители Затон-Восточный будут, - с улыбкой говорит Айгуль Гарипова.

Прекрасный вид, открывающийся на башкирскую столицу, навел нас на мысль о том, что город захлестнули стремительные перемены. Их можно сравнить, разве что, с эпохой массовой застройки Уфы в 1960-х годах. Тогда облик города изменился до неузнаваемости: из деревянной Уфа превратилась в панельную. Сейчас же, похоже, пришло время современных, комфортных монолитных и кирпичных домов.

- Застройка уфимского Забелья начинается именно здесь. Как известно, наш город зажат между двумя реками, но продолжает разрастаться. Точечная застройка не может полностью удовлетворить спрос на жилье, поэтому в приоритете именно такие проекты. «Первая ласточка» уже запущена – два монолитных дома вырастут здесь совсем скоро. Сегодня АО «СЗ ИСК г. Уфы» принимает предварительные заявки на участие в долевом строительстве, - отметила представитель застройщика.

Строительство высотных домов идет полным ходом

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ И НЕ ТОЛЬКО

Понятно, что далеко идущие планы АО «СЗ ИСК г. Уфы» не ограничиваются строительством только двух домов. В перспективе здесь распахнут свои двери для учеников школы и детские сады. Благо, экологическая обстановка здесь располагает к созданию семей и воспитанию детей.

Сам по себе микрорайон Затон-Восточный уникален не только расположением и прекрасным видом на город. Важнейшее отличие от других районов новостроек – его удаленность от промышленных предприятий. Будущий микрорайон находится в экологически чистой зоне, где заводы никто строить не собирается.

-В ближайшее время мы начнем подводить коммуникации, дожидаться массовой застройки не будем. Когда многоэтажки начнут сдаваться одна за другой, их тут же будут подключать к электроэнергии, водопроводу и канализации. Это сократит сроки и позволит жильцам быстрее справить новоселье, - говорит Айгуль Гарипова.

И так, город в городе – микрорайон Затон Восточный. Каким он будет? Кто будет там жить?

-Дома, которые мы возводим смогут удовлетворить спрос любого, даже самого взыскательного горожанина. По проекту у нас запланирована установка видеонаблюдения – сейчас для большинства жильцов это принципиальный вопрос. Также не забываем мы и о молодых семьях: в новых домах проектируются колясочные и кладовые, - говорит Айгуль Гарипова.

По ее словам, сейчас реалии строительного рынка Уфы таковы, что у новоселов очень много требований. Например, люди, при выборе квартиры, задают много вопросов: где лучше всего установить кондиционер, какой отделки будет их будущее жилье, кто станет их соседом.

-На сегодняшний день утвержденные планировки первых двух домов в Затоне-Восточном таковы, что смогут удовлетворить спрос многих новоселов. Главное отличие наших объектов – чистовая отделка. Проще говоря, приехали и живите. Что касается планировки самих квартир, то в наличии у нас как студии, так и просторные трехкомнатные квартиры. Не забываем мы и о маленьких радостях, вроде места под кондиционер и увеличенных оконных проемах. Чтобы видом наслаждаться было еще приятнее, - говорит специалист.

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