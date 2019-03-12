Жители поселка Нурлино под Уфой пытаются вернуть закрытую семь лет назад больницу

Весной 2012 года жителей поселка Нурлино лишили большой и просторной больницы. Теперь в населенном пункте остался один лишь фельдшерско-акушерский пункт, в котором можно сделать укол, поставить капельницу и… получить направление в 21-ую городскую больницу Уфы, к которой прикрепили жителей населенного пункта. Несмотря на то, что прошло семь лет со дня закрытия медучреждения, жители не сдаются и продолжают писать письма в минздрав и правительство.

75 КОЙКО-МЕСТ И ДЕТСКИЙ КОРПУС

Бывшая больница Нурлино – огромное здание с просторным коридором и большими светлыми палатами. Здесь могли разместить 75 человек, местные жители получали квалифицированную медицинскую помощь – врачей хватало, некоторые были местными, а кто-то приезжал из города. Удобно было обращаться в больницу и с малышами – для них существовал отдельный детский корпус. Только теперь – все это в прошлом, и здесь расположился психоневрологический диспансер. Даже аптеку при больнице закрыли.

- У нас остался только ФАП, тут поставят укол, капельницу, даже аптеки нет. Понадобится тебе лекарство, езжай в город на маршрутке, а если ложиться, то только в 21-ую. Раньше еще в Авдон нас направляли, поближе было, но ведь теперь и там больницы нет, - рассказывает в беседе с «Комсомолкой» Николай Федоров, житель Нурлино. – У нас и гинекология тут была, и роды принимали, теперь женщинам только в город рожать ехать. А если не успеют?

СЛУЧАЙ НЕ ЕДИНИЧНЫЙ

В рамках оптимизации в регионе и стране целом закрываются сотни больниц, сокращается количество врачей.

В селе Авдон, куда раньше направляли жителей Нурлино, тоже закрыли больницу, которая проработала 33 года. Местным жителям так и не удалось вернуть лечебницу, и они вынуждены рожать в Уфе, за 30 километров от дома и ехать с поломанной рукой в маршрутке.

Так, в 2017 году жители Кармаскалинского района Башкирии лишились крупной больницы, которая обслуживала 7500 человек, в том числе 1000 детей. Клинику в Бузовьязах закрыли два года назад вопреки указу Рустэма Хамитова в рамках оптимизации. Тогда еще глава Башкирии требовал сохранить больницы сестринского ухода и участковые отделения в тех населенных пунктах, расстояние которых до райцентра превышает 50 километров. Жители некоторых сел и поселков ездят в больницу за 80 километров.