Жители Башкирии вынуждены ездить в больницу за 80 километров

В 2017 году жители Кармаскалинского района Башкирии лишились крупной больницы, которая обслуживала 7500 человек, в том числе 1000 детей. Клинику в Бузовьязах закрыли два года назад по указу Рустэма Хамитова в рамках оптимизации.

Теперь пациенты вынуждены ездить в центральную районную больницу. Некоторым сельчанам проходится очень тяжело - они живут в 80 километрах от больницы. Но жители района не сдаются и всеми силами пытаются вернуть лечебницу.

«В НОВОЙ БОЛЬНИЦЕ ЕСТЬ ВСЁ»

Бузовьязовской больницы не стало, якобы, потому что в ней не хватало специалистов и хорошего оборудования. Сельчанам объяснили, что в Кармаскалинской ЦРБ есть современные кабинеты, УЗИ, ФГДС, флюорография, и ездить туда им будет лучше. Сейчас в Бузовьязах остались только терапевты, которые выписывают направления.

- У нас в больнице тоже был и педиатр, и врач-акушер. Долго мы боролись за больницу, но все-таки потеряли ее, - говорит уроженец села Миннихан Абдеев. - Я написал письмо Хабирову от имени всех жителей, меня направили в минздрав, где прокомментировали, что поликлинику закрыли, потому что в Кармаскалинской районной больнице хорошие условия. Это, может быть, и так, но ведь теперь ездить туда надо. Для некоторых это очень далеко - мы вынуждены ездить за 80 километров. А зимой так вообще почти невозможно.

ДОКУМЕНТ ОКАЗАЛСЯ ФАЛЬШИВЫМ

В минздраве сельчан уверили в том, что закрытие больницы согласовано с местными жителями на основании документа по решению сельсовета и сельчан.

- Больница закрыта на основании протокола собрания жителей района и приказа главного врача, - ответили в ведомстве Абдееву.

Тот не поверил своим глазам, когда узнал про это, и решил разобраться - неужели местные действительно решили отказаться от больницы.

- Это же полный бред, понимаете! – говорит Абдеев. – Просто абсурд, разве местные жители будут отказываться от своей хорошей просторной больницы, чтобы ездить за десятки километров.

Мужчина сомневался не зря - протокол действительно оказался фальшивым. Главные участники данного «собрания», глава администрации, председатель совета ветеранов, заявили, что никого слета граждан не было, протоколы они не подписывали, и что их просто поставили перед фактом - больницы не будет.

Общественник снова обратился в минздрав и потребовал провести расследование.

СЛУЧАЙ НЕ ЕДИНИЧНЫЙ

С каждым годом количество медучреждений в республике сокращается. В основном страдают сельские жители – оставшись без больницы, они вынуждены ездить в крупные райцентры или города.

Так, недавно в селе Авдон Уфимского района закрыли больницу, которая проработала 33 года. Местным жителям так и не удалось вернуть лечебницу, и теперь вынуждены трястись в маршрутке в случае чего, теперь они относятся к 21-ой больнице столицы.

- Какие у нас были шикарные палаты – просторные, светлые, уютные, - вспоминает местная жительница Марина Алексеевна. – Я лично заказывала кровати не с железными, а с деревянными спинками, закупала больничные пижамы, сорочки и кальсоны для пациентов. И свой ФГДС у нас был, и рентген.

Но теперь местные жительницы вынуждены и рожать в Уфе, за 30 километров от дома. Зачастую скорая помощь отказывает в перевозке, и люди вынуждены обращаться к соседям, вызывать такси, а что хуже – ехать на маршрутке.