Такой риск действительно существует, ведь во время операции нейрохирурги работают в непосредственной близости с нервными корешками и сосудами спинного мозга и позвоночного столба. Их повреждение может вызвать стойкие или преходящие нарушения работы внутренних органов или мышц.

Но для жителей Республики Башкортостан и соседних регионов есть хорошие новости - в Клиническом госпитале Уфа появилось оборудование, которое во время оперативного вмешательства позволяет контролировать функции спинного мозга и нервных корешков.

Как это изменит жизнь людей, имеющих проблемы с позвоночником и спинным мозгом, нам рассказал Альмир Фаватович Курамшин, нейрохирург госпиталя.

Функции под контролем.

- Что изменилось для пациентов с проблемами в спине после появления интраоперационного контроля во время операции?

- Контроль функций спинного мозга и корешков во время нейрохирургических и ортопедических операций всегда являлся краеугольным камнем в спинальной хирургии.

Сейчас в нейрохирургической операционной Клинического госпиталя Уфа появился аппарат, который непосредственно во время операции контролирует работу спинного мозга.

Это позволяет нам избежать осложнений, так как уже во время вмешательства мы знаем, есть ли мышечный ответ, как быстро проходит нервный сигнал, не вредим ли мы своими действиями. Это позволяет избежать неврологического дефицита. То есть операции на позвоночнике и спинном мозге стали безопаснее.

- Как постоянный контроль неврологических функций выглядит для пациента и для хирурга?

- На пациента перед операцией устанавливаются электроды внутрикожно на голове и внутримышечные на конечностях. Это не больно и не влияет на самочувствие. Во время операции под общим наркозом периодически проводится электрическая стимуляция моторных зон головного мозга, определяется наличие и скорость ответа. Если ответ понижается или отсутствует, это говорит о том, что хирургу необходимо или остановиться, или провести мероприятия, чтобы этот ответ появился. Теперь у нас есть инструмент, который позволяет хирургу не допустить ошибку и сохранить качество жизни и работоспособность пациента.

Квалификация и оперативность

- Есть ли уже примеры операций, проведенных с интраоперационным контролем?

- В январе мы провели шесть сложных операций с применением этой аппаратуры. Среди них удаление опухоли между затылочной костью и первым шейным позвонком, удаление опухоли в районе крестца, ликвидация деформации позвоночника.

Все они длились по 5-6 часов и прошли без осложнений. Вряд ли мы решились бы на такие вмешательства без интраоперационного контроля. Нам бы пришлось оперировать практически вслепую и идти на риск утраты функций. Когда пациенты приходят к тебе за конкретным результатом, необходимо максимально оправдать ожидания.

- Наверное, это дорогая опция, доступная только богатым пациентам?

- Нейрохирургические вмешательства с применением нейрофизиологического контроля проводятся как в платном режиме, так и по квотам ОМС. Это вопрос собственной безопасности и благополучия пациентов. Мы надеемся на увеличение количества квот ОМС в будущем.

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