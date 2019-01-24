За пенсионера, который «украл» бревно, вступилась вся Башкирия

На прошлой неделе блогер Артур Идельбаев опубликовал в Facebook фотографию, на которой сотрудники ДПС штрафуют безобидного старичка. Полицейские остановили владельца гужевой повозки в Бурзянском районе Башкирии возле деревни Байназарово. Один из инспекторов замеряет бревна, которые везет пожилой мужчина, а второй оформляет документы.

Информация разлетелась по соцсетям.

- Да что ж это такое? У нас целыми грузовиками лес воруют, китайцы, вон, из тайги сотни деревьев увозят. А тут старичка-лесовичка поймали, тоже мне преступник, - возмущается один из комментаторов.

История вышла на федеральный уровень.

«ЕМУ ПРЕДЛАГАЛИ ПОМОЩЬ»

На следующий день фотографию прокомментировал главный госавтоинспектор. Динар Гильмутдинов уверяет, что старичка никто не оштрафовал, а сотрудники ГИБДД просто предложили ему свою помощь.

- Инспекторы поинтересовались, не нужна ли ему какая помощь, сотрудник лесхоза сделал необходимые служебные записи о делянке, где спилено дерево. Каких-либо административных материалов сотрудниками полиции не составлялось, - написал глава Госавтоинспекции.

Проблема в том, что сельчанина и не должны были штрафовать полицейские. Это, судя по снимку, сделали представители лесного хозяйства.

ДЕДУШКУ ЗАЩИТИЛ ДЕПУТАТ

За права местного жителя решил вступиться Зариф Байгускаров, депутат Государственной Думы от Башкирии, который позвонил ему из Москвы.

Идрис Науразбаев рассказал депутату, что сосны были повалены ветром и он, распилив их, решил отвезти домой для использования в хозяйстве. Депутат потребовал провести служебную проверку и напомнил сотрудникам о новом законе, который разрешает гражданам бесплатно заготавливать валежник для собственных нужд.

- Я направил запросы министру МВД по Башкирии и Начальнику ГИБДД с просьбой провести проверку по данному факту и сообщить мне. Попросил их довести до сведения всех сотрудников полиции о вступлении с 1 января 2019 года в силу изменений в ст.32 Лесного кодекса РФ, - написал Байгускаров у себя на странице. - Кстати, герою истории 77 лет, он воспитал шестерых детей, а теперь воспитывает внуков. 23 февраля поеду в Бурзянский район, где пройдут скачки на гужевых повозках, и заеду к нему на чашку чая.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Да, многие действительно встали на сторону обычного деревенского дедушки, но нашлись и те, «кто встал на сторону закона».

- Люди, вы что, сумасшедшие? Этот мужик - обыкновенный браконьер, - написал Дмитриев в своем Facebook. - Он, может быть, каждый день по бревнышку себе таскает. И даже если это единичный случай, это все равно обычное воровство, и за это нужно наказывать в соответствии с уголовным кодексом.

Что он там, баньку строит? Домик для дочки, новый сарай? Какая непосильная нужда заставила его пойти в лес и спилить в обход закона дерево? Что еще ему можно? Немного своровать мяса в магазине? Чуть-чуть отлить бензина у соседа?

Из таких мужиков и их моральных адвокатов и состоит наша экономика, и эти же мужики и их моральные адвокаты на кухнях яростно орут про коррупцию и разворовывание бюджета, прикрывая подобным лицемерием собственное рыльце в пушку.