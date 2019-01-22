Глава ГИБДД Башкирии прокомментировал фото с «краденым» бревном

СЕГОДНЯ 08:02 2019-01-22T08:02:47+03:00

По словам Гильмутдинова, мужчине со снимка ничего не грозит

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Недавно в соцсетях активно обсуждали снимок, на котором сотрудники ДПС остановили владельца гужевой повозки. Пожилой мужчина куда-то вез пару бревен. В кадре сотрудник правоохранительных органов измеряет диаметр бревна, а его коллега что-то фиксирует на бумаге. Большинство пользователей прониклось сочувствием к хозяину поклажи, мол, бедолагу сейчас оштрафуют за одно дерево, пока где-то их незаконно рубят сотнями.

Ситуацию решил прокомментировать лично глава ГИБДД Башкирии. На своей странице в социальных сетях Динар Гильмутдинов написал, что мужчину остановили в рамках патрулирования возле деревни Байназарово.

- В ходе минутной беседы поинтересовались, не нужна ли какая помощь, сотрудник лесхоза сделал необходимые служебные записи о делянке, где спилено дерево. Каких-либо административных материалов сотрудниками полиции не составлялось, - написал глава госавтоинспекции.