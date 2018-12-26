Компания «РГС-Медицина» сменила название на «Капитал Медицинское Страхование»

За годы плодотворной работы ООО «РГС-Медицина» заслужило доверие более 22 миллионов людей по всей стране и по праву занимает лидирующие позиции среди российских страховых медицинских организаций. В ноябре 2018 года компания объявила о смене названия на ООО «Капитал Медицинское Страхование». К нам стало поступать множество вопросов от читателей: нужно ли менять полис и будет ли работать в Башкирии любимая страховая. На эти и другие вопросы ответил директор филиала ООО «Капитал Медицинское Страхование» в РБ Наиль Ахметов.

- Наиль Мидхатович, откуда пришла идея нового названия?

- Решение о смене названия - важнейший этап в 25-летней истории компании. Во всем мире неуклонно растет интерес населения к своему здоровью, оно становится основной ценностью современного общества. Здоровье, как капитал, который нужно сохранять и приумножать. В новом названии нашла отражение наша ключевая цель, миссия нашей компании - повышение приоритета здоровья в обществе, обеспечение бесплатной медицинской помощи высокого качества на всей территории страны. Более подробную информацию о деятельности Компании в сфере ОМС граждане могут узнать на сайте

www.kapmed.ru.

«Полис менять не нужно!»

- Коснется ли смена названия клиентов, застрахованных в «РГС-Медицина»? Правда ли, что теперь им придется менять полис?

- Спешу успокоить всех - старые полисы ОМС, выданные в ООО «РГС-Медицина», по-прежнему продол­жают действовать на всей территории РФ. Менять их на полисы с нашим новым фирменным наименованием не нужно!

И любые требования о необходимости их замены будут являться нарушением прав застрахованных лиц. Согласно нормам Гражданского кодекса РФ изменение фирменного наименования юридического лица не относится к процедуре реорганизации и не влечет изменений его прав и обязанностей, а также изменений действующих правоотношений. Проведу аналогию - если человек меняет фамилию, то это не значит, что он перестает существовать и лишается всех своих прав и обязанностей. Смена названия ни в коем случае не означает, что мы прекращаем свою деятельность. Мы, как и прежде, будем круглосуточно стоять на защите прав и законных интересов наших застрахованных лиц при получении медицинской помощи в системе ОМС. Но будем обеспечивать эту защиту под новым именем - «Капитал Медицинское Страхование».

- Что делать людям, если они столкнутся с нарушением их прав?

- Застрахованный гражданин незамедлительно должен обратиться в страховую медицинскую компанию по телефонам горячей линии

8-800-100-81-02 (круглосуточно) или по телефону контакт-центра филиала 8-800-77-58-590.

От лица компании ООО «Капитал Медицинское Страхование» хочется поздравить всех с наступающим Новым годом!

Желаем благополучия, достатка и, конечно же, здоровья каждому. Хочется, чтобы обращения в медицинские учреждения были только с профилактической целью. И помните, что мы всегда рядом на защите ваших прав в вопросах получения качественной медицинской помощи.

Добро пожаловать в «Капитал Медицинское Страхование»!

г. Уфа, ул. Менделеева, 128/1, тел. 8(347) 222-84-94

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