Мгновенно и пожизненно: радиочастотная деструкция против болей в спине.

Однако, специалисты знают, что боли в спине чаще всего бывают вызваны не грыжами, а спондилоартрозом - дегенеративным процессом в мелких фасеточных суставах позвоночника.

Как надолго избавиться от болей в спине рассказал нейрохирург Клинического госпиталя Уфа Альмир Курамшин.

Насколько проблема с болями в спине актуальна для жителей Башкирии?

По данным ряда исследований к пенсионному возрасту боли в спине испытывают до 100% людей. В 60% случаев это поясничный отдел, в 30% - шейный, реже - грудной.

Консервативное лечение - мази, таблетки и уколы помогают не сразу. Проходят недели, прежде чем человек сможет двигаться без боли.

Появились ли новые методы борьбы с болями в спине?

Осенью 2018 года коллектив нашего госпиталя внедрил новый метод лечения болей в спине, который дает длительный (иногда даже пожизненный) эффект. С помощью радиочастотного деструктора хирург разрушает ветвь нерва, ведущую к дугоотростчатым (фасеточным) суставам, и боль проходит.

Это не решает проблемы с дегенеративными изменениями в позвоночнике, но позволяет жить без боли и продолжать консервативное лечение: заниматься лечебной физкультурой, плаванием, проводить физиотерапию и вести активный образ жизни.

Это опасная операция?

Операции на позвоночнике всегда были сопряжены с определенным риском: рядом расположен спинной мозг и его корешки, любое неосторожное движение могло привести к парезам и параличу. К счастью, сейчас большой опыт и “умное” оборудование сводят эти риски к минимуму.

Прежде чем начать деструкцию, аппарат проводит предтермальное тестирование: исследование моторной и чувствительной иннервации, которое исключает повреждение других нервов. Рентген-контроль помогает врачам ювелирно попадать иглой в место деструкции.

Мы корректируем объем вмешательства при операциях на спинном мозге с помощью постоянного нейрофизиологического контроля, что поможет избежать появления грубого неврологического дефицита при удалении опухолей и метастазов в пределах нервной ткани, а также на структурах позвоночника рядом со спинным мозгом.

Что происходит во время операции?

После консультации и диагностики у нейрохирурга, пациенту назначают время операции. В операционной пациент ложится на живот, врач обезболивает кожу и мышцы. Затем с помощью рентген-контроля мы вводим иглы. Радиоволны создают на конце электрода температуру 85-90°С, останавливая болевую импульсацию.

Мы блокируем иннервацию сразу 2-3 суставов с одной или обеих сторон. Обычно эффект наступает мгновенно. Он происходит в 70-80% случаев, это зависит от индивидуальных особенностей процедуры, пациента, запущенности заболевания. В случае рецидивов ее можно повторять. В тот же день пациент уходит домой.

Сколько таких операций уже прошло в Клиническом госпитале Уфа?

Аппарат появился в ноябре, но мы уже провели несколько операций. Эффект проявился сразу, пациенты выписались довольными.

Мой опыт говорит о том, что радиочастотная деструкция будет пользоваться популярностью. Пациентов с болями в спине очень много, а эффект от радиочастотной деструкции наступает быстро, надолго и практически без побочных реакций.

Деструкция нервных окончаний проводят травматологи при коленных и тазобедренных артрозах с доказанной эффективностью.

Я был на стажировках в клиниках Америки, Европы, Израиля и могу сказать: мы ничем не отличаемся от ведущих зарубежных клиник, а модернизация оборудования и обучение наших докторов продолжаются непрерывно.

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