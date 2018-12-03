На страже спокойствия: Уфимские специалисты рассказали, как защититься от обмана

3 Дек. 07:00 2018-12-05T14:04:27+03:00

Сегодня новостные ленты так и пестрят заголовками об обманутых дольщиках, бесчинствах коллекторов и новых способах мошенничества, как в интернете, так и в реальной жизни. То и дело в прессе освещают случаи навязывания кредитов, за «волшебные» косметические процедуры. Немало информации о том, как лопнула очередная финансовая пирамида, похоронив надежды вкладчиков. Опасность быть обманутым подстерегает на каждом шагу. Как же обезопасить себя и свою семью? Кто придёт на помощь? С этим вопросом мы решили обратиться к специалистам этой области. О методах борьбы с мошенниками всех мастей «Комсомольской правде – Уфа» рассказали участники и партнеры Консорциума Глобальной Безопасности.

Консорциум Глобальной Безопасности объединяет специалистов самого широкого профиля

ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕХ ВОЕДИНО

-Не так давно мы с коллегами задались целью создать систему «Единого окна», чтобы любой человек мог защитить свои интересы на все случаи жизни. Так была создана Единая дежурная часть, - рассказывает Президент Консорциума Шамиль Арсланов.

-Посмотрите, сколько обманутых дольщиков! А как быть с недобросовестными фирмами, которые кредиты людям навязывают? Бизнесмены то и дело сталкиваются со случаями банального обмана со стороны партнеров. Сколько групп потерпевших в социальных сетях! А ведь этого могло и не быть! Конечно, в большинстве случаев здесь должны разбираться соответствующие органы, но порой это либо долго, либо вовсе не представляется возможным – у мошенников как будто все по закону, в гражданско-правовом поле. Чтобы защитить как простых граждан, так и бизнес, мы и работаем, - поясняет руководитель Консорциума Глобальной Безопасности.

Три года назад, при создании Консорциума, слоган объединения звучал так: «Бизнес должен работать без оглядки».

- Свою миссию мы видим в том, чтобы помочь бизнесу нормально работать и успешно развиваться в нынешних условиях. Тогда мы и подумать не могли, что сможем повлиять на судьбы людей! На одном из экономических форумов ко мне подошёл молодой бизнесмен и сказал: «Спасибо. Если бы не Вы, я бы, наверное, свел счеты с жизнью». Тогда я понял, что конечный эффект нашей совместной работы значительно выше, чем защита интересов, деловой репутации, продвижение бизнеса. Ведь за спасением бизнеса, за восстановлением и защитой прав, находятся время инервы, здоровье и жизнь. Я вспомнил как мы грамотно провели процедуру медиации и помирили фирму этого человека с крупным заказчиком. А ситуация тогда была такая, что человеку уже не давали шансов исправиться и он оказался на грани разорения, - рассказал Шамиль Арсланов.

Шамиль Арсланов часто выступает с лекциями по безопасности

В ЕДИНУЮ ДЕЖУРНУЮ ЧАСТЬ входят: Консорциум Глобальной Безопасности, группа предприятий безопасности «Абсолют», «Адвокатская контора №1», компания «Архитектура Безопасности» и юридическая служба «Лига Закона».

Услуги, которые оказывает Консорциум и его партнеры, охватывает все вопросы безопасности и юриспруденции.Нанять адвоката, получить юридическую помощь, поставить объект под охрану, обеспечить личную безопасность. Нужно лишь позвонить в Единую дежурную часть – 89178000002 .

-Надо сказать, что при своевременном обращении к нам – то есть до возникновения проблемы, граждане всегда останутся «при своих» - мы способны оградить их от обмана со стороны застройщиков, ремонтников, навязанных кредитов в косметологических и консалтинговых центрах, от коллекторов и антиколлекторов. Это обычная профилактика, чтобы люди не попали в неприятности. В условиях абонентской платы мы работаем в режиме «задай любой вопрос», - говорит Шамиль Арсланов.

ЧЕМ МОГУТ ПОМОЧЬ

-Представьте себя на месте руководителя успешной фирмы. Чем он рискует каждый день? Базу данных могут взломать, в штат может попасть недобросовестный сотрудник, который захочет его обворовать, партнер норовит обмануть. Да еще и проверки постоянные, что спасу нет. А мы предлагаем весь комплекс по решению этих проблем, - отмечает руководитель Консорциума.

Единая дежурная часть нужна, прежде всего, для комплексной защиты клиентов. К дежурной части и экипажу ГБР охранного предприятия привязаны и техники, и юристы, и адвокаты в режиме 24/7. Один звонок и вот уже на ваш вызов мчатся адвокаты, которые обеспечат надежную защиту и помогут избежать ошибок, техники, которые устранят проблемы в системах охраны и контроля доступа, ну и конечно же охранники, готовые задержать любых злоумышленников.

Единая дежурная часть работает круглосуточно

КТО ПРИДЕТ НА ПОМОЩЬ

Многоуровневую и многопрофильную защиту интересов в суде окажут адвокаты «Адвокатской конторы №1».

-Наши адвокаты - признанные специалисты в различных областях права. Они с легкостью разберут по полочкам и помогут решить проблемы с банками и корпоративными финансами, помогут защитить интеллектуальную собственность и недвижимость. Они – высококвалифицированные специалисты в уголовном праве, налогообложении, трудовом и семейном законодательстве, - отмечает председатель коллегии Ренат Шакурьянов.

Адвокатская контора №1» – команда высококвалифицированных специалистов

На счету этой команды адвокатов победы в сложных делах по спорам с управляющими компаниями, по возмещению материального ущерба при ДТП, по взысканию задолженностей и разделу имущества.

На счету юристов и адвокатов из уфимской «Адвокатской конторы №1» десятки и сотни выигранных дел

-Опасности подстерегают нас там, где меньше всего ожидаешь, это прописная истина. Например, в наш цифровой век каждый может стать жертвой киберпреступников. В этой области у нас хорошо разбираются сотрудники «Архитектуры Безопасности», - говорит Шамиль Арсланов.

Специалисты «Архитектуры Безопасности» защитят ваш дом и бизнес с помощью современных технологий

Сейчас спектр услуг «Архитектуры Безопасности» достаточно обширный. Они устанавливают системы видеонаблюдения и контроля доступа, пожарную и охранную сигнализацию. Руководитель компании Валерий Белозёров за несколько лет создал сплоченную команду, которая способна работать бесперебойно на нескольких объектах одновременно.

«Архитектура безопасности» работает со всеми возможными видами технических средств

Злободневным темам – обманутым дольщикам, навязанным кредитам, взысканию денег с консалтинговых центров посвящена работа юридической службы «Лига Закона».

- Быть профессионалом во всех областях права не всегда достаточно. В нашей работе, прежде всего, важна практика, нужны конкретные примеры выигранных дел. И у нас они есть! Например, в октябре этого года к нам обратилась женщина, которой навязали услуги в косметологической клинике. В итоге она оказалась должна более 87 тысяч рублей! Мы грамотно оформили судебный иск, и фирма отказалась от претензий, - говорит основатель службы Артур Гайнельянов.

Бизнесу и объекту требуется физическая охрана? Здесь оперативно могут подключиться специалисты группы предприятий безопасности «Абсолют».

- Наши сотрудники неоднократно предотвращали всевозможные хищения и задерживали преступников для передачи полиции. Сейчас в состав нашей компании входят охранные организации, техническая служба и юридическое бюро. В нашем штате - высококачественные специалисты технической службы, руководители подразделений охраны и кадровой работы, - говорит руководитель объединения Денис Салихов.

Сотрудники ЧОО «Абсолют» готовы выйти на усиление в любой момент

«Абсолютовцы» работают по всей республике, но в Уфе, благодаря партнерским отношениям с дружественными и добросовестными охранными предприятиями они смогли добиться полного покрытия карты города экипажами ГБР.

Ко всем «Абсолютовцам» предъявляются жесткие требования при приеме на работу

НА ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ

- Работая с клиентами мы сформировали Реестр недобросовестных предпринимателей, куда вошли безграмотные адвокаты и лжеюристы, строители-мошенники и ремонтники, монтажные бригады и охранные фирмы, риэлтерские агентства и консалтинговые центры. Проверяя для заказчиков чистоту сделок, мы обнаружили, что у некоторых застройщиков до сих пор существуют мошеннические ловушки и нам удалось оградить клиентов от негативных последствий, - продолжает руководитель Консорциума Глобальной Безопасности.

По его словам, они с партнерами сформировали и список надежных, добросовестных бизнесменов. Тех, к кому можно обратиться, не боясь быть обманутым.

- В судах мы успешно выигрываем дела против городских и районных администраций по земельным и имущественным спорам, против страховых компаний - по страховым выплатам, против банков - по навязанным страховкам, против недобросовестных представителей бизнеса - по защите прав потребителей. Сложнейшие дела в области гражданского права мы доводим до Верховного суда Российской Федерации. В уголовном праве мы всегда честно прогнозируем полное или частичное оправдание, переквалификацию на более мягкую статью, минимизацию уголовного наказания. Арбитражные споры мы сопровождаем по всем инстанциям, до полной и окончательной победы. Главное – вовремя позвонить! - подводит итог руководитель Консорциума Глобальной безопасности.