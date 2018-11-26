В городе Октябрьский представили новый кроссовер LADA XRAY Cross

В субботу, 17 ноября, в автосалоне компании «МОБИЛОН», у официального дилера LADA состоялась презентация автомобиля LADA XRAY Cross. В автосалоне автомобили были представлены в топовой комплектации Luxe Prestige и Comfort. Это позволило гостям вечера увидеть и оценить отличия новинок. Организаторы сделали из презентации настоящий праздник для всей семьи - в шоу-руме гостей ждала фотосессия с замечательными животными: собака хаски и лемур, а также вкусные угощения под прекрасную живую музыку.

В шоу-руме гостей ждала фотосессия с замечательными животными: собака хаски и лемур

Красота и функциональность

Что касается автомобиля, то LADA XRAY Cross бесспорно демонстрирует новые возможности отечественного автопрома. Гостей впечатлили не только технические характеристики новинки, но и современный стильный дизайн. Легкая грубоватость, тщательно продуманная небрежность и несколько контрастных деталей стали прямым отражением характера, функций и предназначения.

Гости мероприятия лично убедились, какой вместительный багажник у LADAXRAYCross

Автомобиль создан, чтобы сочетать несколько талантов. Острую управляемость обеспечивает мощный подрамник, на котором смонтирована передняя подвеска и рулевое управление. Энергоемкое шасси позволяет уверенно проехать по дорогам любого качества. Именно проходимость является важнейшим качеством кроссовера, и развить ее позволила тонкая настройка конструкции автомобиля. LADA XRAY Cross одинаково удобен для мегаполиса, поездок за город и для решения разных повседневных задач. Одна простая цифра: дорожный просвет увеличен со 195 мм до 215 мм. С таким автомобилем легко открывать новые дороги и направления. Двигатель рабочим объемом 1.8 л., мощностью 122 л.с. (90 кВт), крутящим моментом 170 Нм обеспечивает возможность динамичного разгона в любой ситуации. Цена базовой комплектации Classic начинается от 729 900 рублей.

Приходите и получите всю информацию о новинке в дилерском центре «МОБИЛОН»:

г. Октябрьский, ул. Северная, 34.

Тел.: (34767) 59885, моб. 89273363101, 89270882439

Сайт: www.mobilon.lada.ru

СПРАВКА «КП»

Автосалон «МОБИЛОН» с 2009 года является официальным дилером LADA, соответствует новым стандартам марки и предлагает следующий перечень услуг:

1.Весь модельный ряд автомобилей LADA;

2.Тест-драйв;

3.Корпоративные продажи автомобилей и заключение контрактов на техническое обслуживание;

4.Приобретение автомобилей в лизинг;

5.Сервисное и гарантийное обслуживание;

6.Оригинальные запасные части LADA.

Преимущества дилерского центра:

1.Ремонт Вашего автомобиля проводится только сертифицированными специалистами, с опытом работы;

2.Автосалон «МОБИЛОН» дает гарантию на запасные части и ремонтные работы;

3.Действуют на постоянной основе сезонные акции, скидки и спецпредложения как для покупателей автомобилей, так и для клиентов сервиса;

Все сотрудники дилерского центра проходят ежегодное обучение в учебных центрах LADAAcademy.

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