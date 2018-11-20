«Спасибо, наш Курт Кобейн»: в Башкирии зарезали 20-летнего музыканта за то, что он заступился за девушку

17 ноября в Татышлинском районе Башкирии в селе Арибашево произошло ЧП – 27-летний мужчина зарезал своего 20-летнего друга. Как ранее сообщала «Комсомолка», молодой человек заступился за жену убийцы.

В минувшую субботу товарищи выпивали на кухне у предполагаемого убийцы. В какой-то момент хозяин начал кричать на свою супругу, и погибший решил за нее заступиться. Друзья поругались, между ними завязалась драка, но девушка смогла их разнять. Но злоумышленник, затаив обиду, схватил нож и ударил им своего друга в грудь.

20-летний парень выбежал из дома с ранением в грудь и самостоятельно направился в больницу. Но, к сожалению, ранение оказалось смертельным, и врачи не смогли ему помочь – он умер в медучреждении.

Погибшим оказался 20-летний Камил Валиуллин. Молодой человек был участником местной кавер-группы «Кордон». О Камиле вспоминают только добрыми словами. Музыканты группы пишут, что они потеряли свет в песнях.

Молодой человек был очень талантливым

- Все творчество, что ты делал с группой, все песни, что звучали со сцены, все эти бесчисленные репетиции... Твой голос. Все останется в наших сердцах навсегда. Слишком тяжелая утрата для всех нас. Спасибо, Наш Курт Кобейн, - пишут друзья.

- Не верю я, не может быть, это просто сон, братан, завтра все будет хорошо, - вся его страница переполнена соболезнованиями.

Подозреваемый убийца Камила задержан, возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). С ним проводятся следственные действия. Свою вину в совершенном преступлении он признал, ему уже предъявлено обвинение. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения, сообщили в следственном комитете Башкирии.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родителям и близким Камила.