2018-11-19T10:30:06+03:00
Происшествия

В Башкирии зарезали 20-летнего парня. вступившегося за девушку

Молодой человек скончался в больнице
Рустем АХУНОВ
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27-летний житель Башкирии зарезал собутыльника, заступившегося за его супругу27-летний житель Башкирии зарезал собутыльника, заступившегося за его супругу
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В Татышлинском районе Башкирии 27-летний парень зарезал своего 20-летнего товарища.

По данным республиканского Следкома, инцидент произошел в ночь с 16 на 17 ноября. Погибший молодой человек пришел в гости к своему 27-летнему товарищу. Вместе они начали распивать спиртные напитки. В один момент хозяин начал кричать на свою супругу. Погибший решил заступиться за девушку. Из-за этого между мужчинами началась ссора, но через некоторое время они успокоились.

Немногим позже 27-летний молодой человек решил наказать своего «обидчика». Он схватил нож и ударил гостя в грудь и плечо. Тот выскочил из дома и побежал в больницу. К несчастью, врачам не удалось спасти пострадавшего – тот погиб в медицинском учреждении.

Предполагаемого убийцу задержали. Свою вину молодой человек признал. По факту убийства следователи возбудили уголовное дело.

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