Аптека «Вита» приглашает на праздник!

Вот несколько аргументов, чтобы зайти и навсегда полюбить аптеки «Вита Экспресс».

Низкие цены

Одно из главных преимуществ аптек «Вита Экспресс» - низкие цены, что особенно важно для людей, проходящих длительные курсы лечения. Аптеки работают более чем в 30 регионах России, а это значит, что низкий уровень цен возможен благодаря большому товарообороту компании «Вита», что гарантирует существенные скидки от производителей.

Еще выгоднее принять участие в бонусной программе: бесплатно получить бонусную карту «Вита» и оплачивать до 80% покупки.

Широкий ассортимент

В аптеке «Вита Экспресс» в наличии более 5000 наименований лекарств. Если вы не нашли нужного препарата, то вы всегда можете сделать заказ с доставкой в аптеку в кратчайшие сроки.

В честь своего открытия аптека «Вита Экспресс» приглашает всех покупателей на праздник, который состоится 20 и 21 ноября по адресу г.Уфа, ул.Магистральная, д.4. Все покупатели в этот день получат гарантированные подарки и возможность выиграть суперприз – ТЕЛЕВИЗОР!

Аптека «Вита Экспресс»

8-800-755-00-03

www.vitaexpress.ru

Лицензия № ЛО-02-02-002821 от 07 ноября 2018 г.

Акция действует 20.11.2018 г. и 21.11.2018 г.

Организатор Общество с ограниченной ответственностью «Лазурит», подробности на сайте www.vitaexpress.ru

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

На правах рекламы.