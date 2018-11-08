Делаем свежий чистый воздух доступным каждому!

Многим знакома ситуация: дома жарко и душно, откроешь окно – шумно, пыльно, заходит холод. А если в доме есть ребенок, проветривать комнаты будет сложнее. Как же решить эту проблему?

Каждому необходим свежий воздух для полноценной жизни, крепкого здоровья и хорошего самочувствия. Мы разработали новую технологию, которая позволяет проветривать помещение круглосуточно в любое время года, – рекуператор ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ. Это эффективное и доступное решение, которое может позволить себе каждый, кто хочет дышать свободно!

История компании

С 2007 года мы занимаемся оптово-розничной торговлей, в том числе вентиляционного оборудования. После постройки новых складских и офисных помещений мы столкнулись с проблемой отсутствующей вентиляции. Стали думать, как исправить ситуацию. Вопрос стоял не только в проветривании помещения, но и в энергосбережении, экологичности такого решения. Решили попробовать рекуператоры, но на рынке были либо дорогие устройства, либо более доступные аналоги, но с очень низкой эффективностью, где технология рекуперации использовалась в названии, но на деле работала плохо.

Мы не нашли то, что нам было нужно, и создали свой рекуператор с помощью наших проектировщиков, благо у нас уже был опыт работы с вентиляционными системами.

Мы были довольны результатом проделанной работы и убедились, что продукт действительно полезный и нужный. Так мы решили вплотную заняться массовым производством эффективных рекуператоров, которые будут доступны каждому, кто хочет хорошую вентиляцию в своем доме или офисе.

Что такое рекуператор ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

В комплеке устройства входит полный набор вентиляторов и фильтров для полноценной работы.

Мы понимали, что создаем продукт, который нужен каждому, кто столкнулся с плохой вентиляцией. Поэтому в процессе разработки собственного рекуператора мы учли такие факторы, как энергопотребление, очистка воздуха, экологичность и дороговизна материала, шумность, воздухообмен. Важную роль имела и конечная стоимость продукта, ведь это один из факторов, делающих рекуператор действительно доступным!

У нас получилось собрать по-настоящему действенный рекуператор – простой, недорогой, эффективный и безопасный.

Конструкция рекуператора – это алюминиевый теплообменник внутри короба из ПВХ, два вентилятора, фильтры и декоративные решетки. Комплектующие мы используем от российских производителей, а остальное производим сами. Сердце рекуператора – теплообменник – собираем вручную.

Принцип работы устройства основан на постоянном воздухообмене и рекуперации тепла. В отличие от многих аналогов рекуператор ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ одновременно обеспечивает и вытяжку воздуха из помещения, и приток свежего воздуха с улицы. Система фильтров класса G3 надежно защищает помещение от попадания пыли, насекомых, пуха и пыльцы растений. В результате вы получаете очищенный свежий воздух насыщенный кислородом, а «отработанный» воздух, насыщенный углекислым газом, выводится из помещения.

Все установки проходят лабораторные испытания в климатической камере. В ходе испытаний мы добились хороших показателей морозоустойчивости. Так рабочий диапазон температур находится в пределах от -45°С до +45°С, что позволяет использовать устройство даже в условиях крайнего севера.

Схема работы рекуператора на примере зимнего периода

Модельный ряд

У нас есть несколько стандартных моделей, рассчитанных на разную площадь помещения. Также есть модели с подогревателем воздуха и возможность установки дополнительных опций, с которыми использовать рекуператор будет еще удобнее.

Полный модельный ряд и характеристики можно посмотреть на нашем сайте

Где его можно использовать?

Наша система вентиляции подходит для жилого, коммерческого, технического, складского помещений. Метраж, планировка, отделка, наличие окон, толщина и материал стен практически не имеют значения – мы можем разработать вентиляционную систему любых размеров, мощностей и комплектаций.

Конфигурация устройства не ограничивает варианты монтажа – скрытый и открытый способы, разветвление внутри помещения или между ними – все это доступно и делает установку полностью универсальной. Установку рекуператора мы берем на себя. Монтаж проходит с использованием качественного оборудования, которое позволяет провести все работы достаточно быстро без пыли и грязи. Если заказ поступает из другого города, мы сами ищем монтажную бригаду и договариваемся о работах.

Если в помещении душно, влажно, есть неприятные запахи или нет окон, то рекуператор ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ станет отличным решением проблемы. За счет постоянного воздухообмена в помещении можно понизить уровень влажности, избежать тем самым образование плесени или грибка. Чтобы проветрить комнату больше не нужно открывать окна и устраивать сквозняк, слушать уличный шум или впускать в дом пыль, насекомых и прочие неприятности.

Дальше, больше, мощнее

Спрос на рекуператоры растет с каждым годом. Одна из причин – новые материалы, использующиеся в строительстве, которые не позволяют дому дышать. Наша же задача – сделать свежий воздух доступным каждому. Многие уже убедились на личном опыте, что рекуператор – приобретение полезное и выгодное. Однако много и тех, кто еще не знаком с нашей технологией, так что мы с удовольствием принимаем участие в различных строительных и бизнес форумах, презентуем продукт на выставках и открыты миру в целом!

В 2019 году мы планируем выпуск трех новых линеек приточно-вытяжных систем, как с рекуперацией тепла, так и без, а также линейку полупромышленных систем.

Географически мы планируем работать по всему миру, к чему готовимся сейчас. Наш рекуператор уже проделал путь в Австралию, и мы уверены, что это только начало!

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ООО «НПП «Энергосберегающие технологии»

г. Уфа, ул. Зои Космодемьянской, 113

Тел./факс: 8 (800) 500-05-28 (звонок по РФ бесплатный)

Сайт: recuperatorpro.ru

По общим вопросам: info@recuperatorpro.ru

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