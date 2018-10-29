Мама погибшего в Башкирии 28-летнего парня рассказала свою версию произошедшей трагедии

СЕГОДНЯ 15:27 2018-10-29T15:28:28+03:00

По словам женщины, ее сын уходил от удара с трактором

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25 октября на улице Технической в Стерлитамаке произошла авария, которая унесла жизнь молодого мужчины – 28-летнего Евгения Кучумова.

Напомним, ДТП случилось рано утром – стерлитамаковец на своей «БМВ» на полном ходу протаранил столб. От удара машину разорвало на две части, выжить в ней было нереально. От полученных травм водитель погиб на месте ДТП. В машине на момент ЧП он находился один. Евгения пытались спасти очевидцы, но тщетно.

Автомобиль превратился в груду металла

- Я пытался вскрыть дверь, но не получилось. Ее покорежило сильно. Потрогал шею, пульс еще был. Он даже дважды голову поднял, ну, думаю, жив. Значит, успеем вытащить. Но когда скорая приехала, было поздно - умер, - рассказал очевидец Альберт С.

УХОДИЛ ОТ УДАРА С ТРАКТОРОМ

Сейчас мать Евгения Лариса ищет свидетелей аварии. Женщине рассказали, что в тот роковой час ее сын уходил от удара с трактором, который ехал впереди него.

- Мне сказали, что в тот день по дороге ехал трактор, а за ним мой сын. Трактор резко начал поворачивать налево, чтобы заехать на проходную завода. Женя, чтобы не въехать в него, вывернул руль вправо и въехал в столб, - рассказывает женщина.

Со слов Ларисы, водитель трактора уже дал показания в ГИБДД. Но, поскольку касания с данным транспортом у Евгения не было, привлечь к ответственности водителя, также, как доказать вину, не выйдет.

ЛЮБЯЩИЙ МУЖ И ОТЗЫВЧИВЫЙ ДРУГ

У Евгения осталась супруга Евгения. Детей родить они пока не успели – работали, путешествовали, жили в свое удовольствие.

У Евгения осталась супруга Евгения

Погибшего вспоминают только добрыми словами – он был хорошим сыном, любящим мужем, надежным братом и отзывчивым другом.

- Прошу всех, кто был свидетелем этой страшной трагедии написать или позвонить по телефону 8(917)344-21-03. Я хочу узнать, что же было на самом деле. Прошу откликнуться людей и помочь семье разобраться, - просит Лариса Галиакберова, мама погибшего.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования семье Евгения Кучумова.