В Башкирии молодой парень на дорогой иномарке влетел в столб: стала известна личность погибшего

СЕГОДНЯ 15:48 2018-10-25T15:48:52+03:00

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Смертельная авария, которая произошла сегодня, 25 октября, в Стерлитамаке, унесла жизнь молодого мужчины. Элитная иномарка «БМВ» превратилась в груду металла, не оставив автомобилисту шансов выжить.

Напомним, на улице Технической в районе автомобильного кольца «БМВ» третьей серии на полном ходу протаранил столб. Водителя зажало в иномарке, и чтобы его достать, пришлось прибегнуть к помощи спасателей. В салоне в момент ДТП он находился один.

Фотографии с места ДТП быстро разлетелись по соцсетям

- Я пытался вскрыть дверь, но не получилось. Ее покорежило сильно. Потрогал шею, пульс еще был. Он даже дважды голову поднял, ну, думаю, жив. Значит, успеем вытащить. Но когда скорая приехала, было поздно - умер, - рассказал очевидец Альберт С.

Как стало известно «Комсомолке», погибшим оказался 27-летний житель Стерлитамака Евгений Галиакберов. Мужчина, предположительно, ехал на высокой скорости и просто не справился с управлением. Как рассказали его друзья, Евгений с юношества мечтал о «БМВ», и недавно, продав старую машину «Форд» и подкопив немного денег, исполнил свою мечту. Автомобиль он пригнал с соседней республики, номера менять не стал, так и ездил на «татарских».

Так машина выглядела до аварии

Семьей обзавестись Евгений не успел, детей нет.

- Давно он за рулем, лет с 19 уже. Но погонять любил, не скрою, - пишет его знакомый в соцсетях.

Точные причины столкновения теперь предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

"Комсомольская правда" приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего.