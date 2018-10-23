«Это байкот»: уфимцы опоздали на работу из-за забастовки нелегалов

СЕГОДНЯ 08:01 2018-10-23T08:47:47+03:00

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Новые власти Башкирии задумали серьезную транспортную реформу. Начаться она должна в 2018 году, а завершиться полностью - через 1-2 года. Сама реформа будет мягкой и постепенной - нелегальные "Газельки" и "Пазики" на проспекте Октября и других улицах будут заменять современными большими автобусами. Убирать будут нелегалов, которые регулярно нарушают правила.

Вот только все эти планы самим нелегалам не понравились. Утром 23 октября они устроили настоящий бунт, пытаясь убедить горожан в их необходимости. Половина "Пазиков" и "Газелек" не вышли на машруты.

Что самое интересное, в рейс не вышли водители тех маршрутов, которые власти города убирать и не планируют.

АД НА ОСТАНОВКАХ

Первая информация появилась вчера в социальных сетях. По словам водителей, на рейс не выйдут некоторые уфимские маршрутки, а также маршрут № 165 (Уфа – Иглино), маршруты № 104, 404 (Уфа – Благовещенск), маршрут №105 (Уфа – Верхний Изяк), маршрут №268 (Уфа – Тимашево). Предсказания перевозчиков сбылись – на дорогах Уфы сегодня, 23 октября, произошел транспортный коллапс. Многие так и не выехали на рейс, сделав себе выходной. Фотографии с остановок быстро разлетелись по социальным сетям.

- Сегодняшний ад на остановке. Обычно тут 7-10 человек по утрам, - пишет Валерия Л., жительница Черниковки. – Я села, точнее встала, в первый подъехавший на остановку ПАЗик. Людей в нем было уже много, а куда деваться, кто знает, когда еще следующий будет? Мне ведь опаздывать нельзя.

Сложная ситуация образовалась в Благовещенске – большинство жителей города работают в Уфе, а студенты учатся в уфимских вузах, а привычных автобусов, которые ходят с интервалом в 10 минут, не было.

- ГАЗельки даже не останавливались на остановках. А какой смысл? Они уже битком. Пришлось разбиться на кучи и вызывать такси до Уфы, - пишет Егор Д., местный житель.

Жителям Тимашево тоже пришлось не сладко. Зато житель села решил подзаработать: со слов сельчан, автомобилист повесил табличку с номером 268 на свою восьмиместную «Ладу Ларгус» и возил людей в город и обратно за 100 рублей.

Сколько еще продолжится забастовка, неизвестно.

ОПЕРАТИВКА – С ИЗВИНЕНИЙ

Врио мэра Уфы извинился перед горожанами за отсутствие транспорта. Салават Хусаинов поднял вопрос пассажирских перевозок на утреннем еженедельном оперативном совещании.

- В начале хочу остановиться на вопросе, который актуален именно сегодня - это пассажирские перевозки. Я хотел бы принести извинения перед гражданами, что мы испытываем определенные сложности, но они поправимы. Необходимо организовать работу с перевозчиками, закрыть часть маршрутов и где необходимо усилить определенные маршруты - усилить. Также должен быть проведен мониторинг тех мест, где маршруты отсутствуют вообще. Главам районов на местах - реагировать и организовать работу в усиленном режиме, - отметил Хусаинов.

Напомним, по планам властей, в Уфе скорректируют 25 дублирующих маршрутов общественного транспорта. Помимо этого власти изменят три действующих маршрута. В Уфе появятся 19 новых остановок - на наиболее социально-значимых местах. Большинство из них появятся в пригородных микрорайонах.

Всего в башкирской столице будет 114 маршрутов общественного транспорта – 95 автобусных, 7 трамвайных и 12 троллейбусных.