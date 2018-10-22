В Уфе отменят 25 маршрутов общественного транспорта
В правительстве республики рассказали об изменениях в транспортной системе Уфы.
Напомним, что ранее Радий Хабиров поручил правительству республики решить проблему большого количества нелегальных перевозчиков в Уфе. Через некоторое время появилась первая информация о грядущих изменениях.
Так, согласно информации с оперативного совещания Хабирова, в Уфе отменят 25 дублирующих маршрутов общественного транспорта. Помимо этого власти изменят три действующих маршрута. В Уфе появятся 19 новых остановок - на наиболее социально-значимых местах. Большинство из них появятся в пригородных микрорайонах.
Всего в башкирской столице будет 114 маршрутов общественного транспорта – 95 автобусных, 7 трамвайных и 12 троллейбусных.