В Уфе отменят 25 маршрутов общественного транспорта

СЕГОДНЯ 09:12 2018-10-22T09:26:30+03:00

Похоже, что скоро Уфа избавится от большого количества «пазиков»

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В правительстве республики рассказали об изменениях в транспортной системе Уфы.

Напомним, что ранее Радий Хабиров поручил правительству республики решить проблему большого количества нелегальных перевозчиков в Уфе. Через некоторое время появилась первая информация о грядущих изменениях.

Так, согласно информации с оперативного совещания Хабирова, в Уфе отменят 25 дублирующих маршрутов общественного транспорта. Помимо этого власти изменят три действующих маршрута. В Уфе появятся 19 новых остановок - на наиболее социально-значимых местах. Большинство из них появятся в пригородных микрорайонах.

Всего в башкирской столице будет 114 маршрутов общественного транспорта – 95 автобусных, 7 трамвайных и 12 троллейбусных.