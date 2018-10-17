«Все знают, что врачи что-то не так сделали»: подробности гибели 14-летней девочки в башкирской больнице

СЕГОДНЯ 11:09 2018-10-17T12:56:35+03:00

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Вчера, 16 октября, в деревне Зириково Гафурийского района похоронили 14-летнюю Резеду Мустафину (имена здесь и далее изменены – прим.ред.). Днем ранее школьница скончалась в центральной районной больнице Красноусольска, куда ее экстренно доставили в больницу после того, как девочке резко стало плохо. В трагедии сейчас разбираются следователи. По данному факту начата доследственная проверка, а также назначена экспертиза, по результатам которой станет известна точная причина смерти Резеды.

«СДЕЛАЛИ НЕ ТОТ УКОЛ»

Поначалу говорилось, что смерть может быть связана с тем, что девочка является диабетиком. По некоторым данным, в медучреждении не было нужного препарата, и девочка умерла, его не дождавшись. В минздраве эту информацию опровергли и сообщили, что недостатка инсулина в больнице нет. Мать, в свою очередь, сообщает журналистам, что смерть Резеды не связана с сахарным диабетом.

«Комсомолка» побеседовала с родственницей усопшей, которая рассказала некоторые подробности.

- У нее действительно был высокий уровень сахара, но об этом не знали. Мама сама медик, но была не в курсе, что ребенок болен. У нее было повышено содержание сахара в организме – около 20 с лишним. Ее привезли в больницу, ей было очень плохо, была не в сознании. Есть большая вероятность, что смерть наступила из-за неправильно сделанного укола. Может, слишком большую дозу препарата, снижающего сахар, сделали, ее ведь надо снижать медленно, - говорит Венера.

Сама мать работает фельдшером в Зириково. Со слов сельчан, медиков в смерти дочери она не винит, только потому, что не хочет остаться без работы. Но в глубине души знает, что это врачебная ошибка.

- Все в деревне знают, что врачи что-то не так сделали. У нас в районе вообще большие проблемы с медициной, и смертность большая в больницах, - продолжает женщина.

ДОБРАЯ И ЖИЗНЕРАДОСТНАЯ

Резеду вспоминают только добрым словом – добрая, жизнерадостная, отзывчивая. Она выросла в полной многодетной семье, была самым младшим ребенком. Родители – простые сельские жители.

- Наша родная, зачем ты нас оставила? У тебя ведь все впереди было. Навсегда в наших сердцах, - пишет в социальных сетях ее родная сестра.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования семье девочки.