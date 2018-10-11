«Следом за ней чуть не выпал и второй ребенок»: подробности падения девочки с окна многоэтажки в Башкирии

СЕГОДНЯ 18:46 2018-10-11T18:46:57+03:00

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Вчера днем, 10 октября, в Белебее произошло ЧП – из окна многоэтажки с третьего этажа выпала маленькая девочка в одной футболке. Видеозапись появилась в социальных сетях. На них видно, как малышка растерянно сидит на асфальте и плачет. На месте ЧП скопилась куча народу, все они не могли понять, чей же это ребенок, потому что из подъезда на крики ребенка никто не вышел.

БЫЛИ ОДНИ

Очевидцы рассказали все подробности того дня. Оказалось, что выпавшая девочка и ее братик, примерно такого же возраста, были дома одни. Со слов соседей, мать лежала в больнице с двумя другими детьми, а отец, с которым оставались дети, ушел на подработку.

- Это было очень страшно. Девочка сидела на асфальте и плакала, а ее братик смотрел в окно – вот-вот сорвется за ней. Несколько людей забежали в подъезд, узнали из какой квартиры выпала малышка, и стали долбиться в дверь, чтоб отвлечь мальчика, - говорит Татьяна М.

Никто времени не терял – неравнодушные жители двора вызвали скорую, службу спасения. Врачи приехали буквально через пять минут и увезли ребенка в больницу.

СЕМЬЯ БЛАГОПОЛУЧНАЯ

Соседи и пользователи социальных сетей сразу же накинулись на родителей и стали их обзывать «нерадивыми».

- Знаю лично маму, очень хорошая девушка. Безумно любит своих детей. Их в семье четверо. Мальчик открыл окно и ушел, а маленькая девочка ничего не понимает, вот и спрыгнула, - говорит соседка Элина К. – После случившегося их сын под одеялом спрятался и никому не открывал дверь

Оказалось, что семья жила на съемной квартире. На место пришла хозяйка, приехали родители.

- Эта семья нормальная, не нужно их лишать родительских прав, как многие говорят. Дома все убрано, еда есть, одежда тоже, - говорит девушка.

Известно, что на данный момент все дети находятся в больнице, квартира опечатана.