2018-10-10T17:53:35+03:00
Происшествия

«Чей ребенок?»: В Башкирии маленькая девочка выпала из окна третьего этажа

Инцидент произошел в Белебее [видео]
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии маленькая девочка выпала из окна третьего этажаВ Башкирии маленькая девочка выпала из окна третьего этажа
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Сегодня днем, 10 октября, в Белебее из окна пятиэтажки выпала маленькая девочка.

Видеозапись с места происшествия появилась в соцсетях. Судя по комментариям автора ролика, инцидент произошел во дворе одного из общежитий.

По жутким кадрам понятно, что малышка упала с достаточно большой высоты. Ребенок растеряно сидит на асфальте и не понимает, что происходит. К ней подходит женщина и пытается успокоить. Взрослые не понимают, чей ребенок выпал из окна.

Вскоре на место прибыли врачи, которые оказали пострадавшей первую помощь. Пока остается неизвестным, по каким причинам ребенок остался в квартире с незапертым окном один.

По одной из версий очевидцев, мама оставила девочку с отцом, а сама отправилась в больницу.

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