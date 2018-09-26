Стала известна тайна надгробия в виде iPhone на кладбище в Уфе

СЕГОДНЯ 13:33 2018-09-26T14:55:55+03:00

Необычный памятник уже два года стоит на Юном кладбище в Уфе

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Накануне в социальных сетях появились фотографии необычного надгробия на Южном кладбище Уфы. Надгробие в виде iPhone на могиле 26-летней девушки привлекло внимание не только посетителей некрополя, но и пользователей интернета.

Фото памятника в редакцию «Комсомольской правды-Уфа» прислал один из читателей. Как выяснилось, необычное надгробие принадлежит похороненной в январе 2016 года Маргарите Ш. У основания постамента изображен QR-код, в котором зашифровано послание к усопшей:

- Не написать, ни позвонить ...

Теперь ты там, где нам закрыто.

Как жаль - нельзя все изменить.

И жизнь не вся твоя испита.

Трогательные строки ушедшей слишком рано девушке посвятили родители. Именно по их инициативе был заказан памятник в форме популярного смартфона.

Необычный памятник уже два года стоит на Юном кладбище в Уфе

- Когда эти телефоны только начали завозить в Россию, она начала работать в этой сфере. Занималась вопросами, связанными с поставками, ремонтами этой техники, все знакомые за телефонами обращались к ней, — сообщили нам близкие девушки. - Потом она тяжело заболела, долго боролась за жизнь… Было решено увековечить ее память таким образом, сделали такое надгробие, зная, как тесно ее жизнь была связана с этой техникой, - рассказали родные девушки корреспондентам ГТРК «Башкортостан».

Известно, что сам памятник сделан из черного базальта и полностью повторяет оригинальный дизайн мобильного устройства. В России есть лишь одна мастерская, выполняющая подобные заказы, она находится в Новосибирске. Как писала ранее «КП-Новосибирск», идея создания надгробий в виде мобильных устройств пришла к директору фирмы Павлу Калюку после «интернет серфинга» в социальных сетях.

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