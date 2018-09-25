2018-09-25T19:05:31+03:00
Общество

На кладбище под Уфой появилось надгробие в виде iPhone

Необычный памятник заказали в Новосибирской области
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Надгробие появилось на старом уфимском кладбище два года назадНадгробие появилось на старом уфимском кладбище два года назад
Изменить размер текста:

Накануне читатель «Комсомольской правды-Уфа» Ильгам Галиуллин заснял на фото необычный надгробный памятник на Южном кладбище башкирской столицы. Могильная плита в виде iPhone появилась здесь не так давно, но уже привлекла внимание местных жителей и посетителей кладбища.

Как известно жителям Уфы, на Южном кладбище с недавних пор запрещено хоронить усопших – для захоронений закончились места. Но памятник в виде смартфона знаменитой марки стоит здесь совсем недавно.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

-Мы с отцом устанавливаем памятники на заказ. Я впервые увидел такой необычный на позапрошлой неделе, - делится Ильгам.

Известно, что памятник в виде iPhone поставили 26-летней уфимке, похороненной в январе 2016 года. В основании черного монумента - QR-код, при наведении на который попадаешь на сайт с одним лишь стихотворением:

- Не написать, ни позвонить ...

Теперь ты там, где нам закрыто.

Как жаль - нельзя все изменить.

И жизнь не вся твоя испита.

Маргарита любила жить "на полную"

Маргарита любила жить "на полную"

О самой Маргарите Ш., погибшей в 2016 году, известно немногое. Родилась в Ноябрьске, училась в Уфимском нефтяном университете, любила роскошную жизнь и автомобили. На ее страничке - множество "гламурных" фотографий, одна из которых и попала на памятник.

Последняя запись на ее странице немного пугает. Шутка про смерть оказалась пророческой:

"Одна девочка улетая на отдых не запостила в инстаграм фото паспорта, в котором лежит билет на фоне зала ожидания аэропорта, и умерла"

Через несколько дней девушка погибла.

Рассказать о том, кто стал инициатором такого памятника, родные Маргариты отказываются.

НЕ ПЕРВЫЙ ПАМЯТНИК

Как писала ранее «КП-Новосибирск», именно в столице Сибири возникла идея создания базальтовых памятников в виде популярного смартфона. Создателем плит является скульптор Павел Калюк. По его собственным словам, идея ваять такие памятники пришла к нему благодаря соцсетям.

- Памятник может быть любой формы: хоть «айфон», хоть «Самсунг», - рассказал корреспондентам «КП-Новосибирск», директор компании, выпускающей каменные «айфоны». - Идею мы, если честно, взяли в соцсети ВКонтакте. Кто-то сделал там подобный фотоколлаж, кому-то из наших клиентов понравилось, и мы сделали «айфон». Вся «фишка» в том, что он полностью идентичный, все пропорции сохранены, размеры кнопок выдержаны в пропорциональных размерах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Новосибирске выпускают надгробья в виде "айфона"

Могильная плита стоит как реальный гаджет - 65 тысяч рублей. Один памятник уже отправили в Красноярск (подробнее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
НаКЛИКали беду: Зачем активисты по всей стране мониторят соцсети в поисках экстремизма
За последние пару лет по уголовной статье "возбуждение ненависти либо вражды" осуждены десятки людей, весь проступок которых сводился к репосту той или иной записи в соцсетях
Новости 24
Жители Уфы возмущены подорожанием проезда в общественном транспорте
Следователи выясняют, почему семью с ребенком-инвалидом в Уфе не расселяли из аварийного дома
На реновацию общественного транспорта в Уфе понадобится 30 млрд рублей
В Башкирии пропавшего 35-летнего Андрея Зыбина нашли мертвым
Жители одной из улиц Уфы жалуются на обилие наркоманов
В Уфе пройдет фестиваль продуктов «Наш Бренд»
«Газовая горелка – это бомба»: мэр Уфы предостерег горожан от использования старого газового оборудования
В Башкирии образовано еще 15 новых памятников природы
В Башкирии вновь объявлен карантин по бешенству
В Уфе 29-летний мужчина больше недели насиловал школьницу
В Башкирии брат убил своего родного брата из-за жилищного спора
В Башкирии пчелы насмерть закусали 47-летнюю женщину
В Уфе сварщик отсудил у работодателя 100 тысяч рублей за моральный вред
«Достучаться до должников»
Дело экс-чиновника Александра Филиппова передадут в суд
«Дом.ru Бизнес» в Уфе презентовал IoT в XXVI сессии МАГ
В Башкирии осудят 36-летнего мужчину, который убил 13-летнего подростка
В Уфе сточными водами подтопило подпол многоквартирного дома
21-летний житель Башкирии работал наркокурьером, чтобы оплатить ипотеку своей девушки
«Умерших придется хоронить стоя»: мэр Уфы высказался о недостатке мест для кладбищ
В Уфе разыскивается водитель, который насмерть сбил 35-летнюю женщину
Куда сходить в Уфе 25 сентября
На проспекте Салавата Юлаева в Уфе таксист протаранил ограждение
В Уфе к отопительному сезону отремонтируют 26 км тепловых сетей
В Башкирии подходит к концу «бабье лето», скоро пойдут дожди
В Башкирии директор фирмы задолжал сотрудникам более 4 млн рублей зарплаты
В Башкирии задержали школьников, распиливших на металл два гаража
Ирек Ялалов: через 20 лет весь город будет в одном большом парке