На кладбище под Уфой появилось надгробие в виде iPhone
Накануне читатель «Комсомольской правды-Уфа» Ильгам Галиуллин заснял на фото необычный надгробный памятник на Южном кладбище башкирской столицы. Могильная плита в виде iPhone появилась здесь не так давно, но уже привлекла внимание местных жителей и посетителей кладбища.
Как известно жителям Уфы, на Южном кладбище с недавних пор запрещено хоронить усопших – для захоронений закончились места. Но памятник в виде смартфона знаменитой марки стоит здесь совсем недавно.
Фото: соцсети
-Мы с отцом устанавливаем памятники на заказ. Я впервые увидел такой необычный на позапрошлой неделе, - делится Ильгам.
Известно, что памятник в виде iPhone поставили 26-летней уфимке, похороненной в январе 2016 года. В основании черного монумента - QR-код, при наведении на который попадаешь на сайт с одним лишь стихотворением:
- Не написать, ни позвонить ...
Теперь ты там, где нам закрыто.
Как жаль - нельзя все изменить.
И жизнь не вся твоя испита.
Маргарита любила жить "на полную"
О самой Маргарите Ш., погибшей в 2016 году, известно немногое. Родилась в Ноябрьске, училась в Уфимском нефтяном университете, любила роскошную жизнь и автомобили. На ее страничке - множество "гламурных" фотографий, одна из которых и попала на памятник.
Последняя запись на ее странице немного пугает. Шутка про смерть оказалась пророческой:
"Одна девочка улетая на отдых не запостила в инстаграм фото паспорта, в котором лежит билет на фоне зала ожидания аэропорта, и умерла"
Через несколько дней девушка погибла.
Рассказать о том, кто стал инициатором такого памятника, родные Маргариты отказываются.
НЕ ПЕРВЫЙ ПАМЯТНИК
Как писала ранее «КП-Новосибирск», именно в столице Сибири возникла идея создания базальтовых памятников в виде популярного смартфона. Создателем плит является скульптор Павел Калюк. По его собственным словам, идея ваять такие памятники пришла к нему благодаря соцсетям.
- Памятник может быть любой формы: хоть «айфон», хоть «Самсунг», - рассказал корреспондентам «КП-Новосибирск», директор компании, выпускающей каменные «айфоны». - Идею мы, если честно, взяли в соцсети ВКонтакте. Кто-то сделал там подобный фотоколлаж, кому-то из наших клиентов понравилось, и мы сделали «айфон». Вся «фишка» в том, что он полностью идентичный, все пропорции сохранены, размеры кнопок выдержаны в пропорциональных размерах.
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