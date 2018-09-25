На кладбище под Уфой появилось надгробие в виде iPhone

СЕГОДНЯ 18:37 2018-09-25T19:05:31+03:00

Надгробие появилось на старом уфимском кладбище два года назад

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Накануне читатель «Комсомольской правды-Уфа» Ильгам Галиуллин заснял на фото необычный надгробный памятник на Южном кладбище башкирской столицы. Могильная плита в виде iPhone появилась здесь не так давно, но уже привлекла внимание местных жителей и посетителей кладбища.

Как известно жителям Уфы, на Южном кладбище с недавних пор запрещено хоронить усопших – для захоронений закончились места. Но памятник в виде смартфона знаменитой марки стоит здесь совсем недавно.

Фото: соцсети

-Мы с отцом устанавливаем памятники на заказ. Я впервые увидел такой необычный на позапрошлой неделе, - делится Ильгам.

Известно, что памятник в виде iPhone поставили 26-летней уфимке, похороненной в январе 2016 года. В основании черного монумента - QR-код, при наведении на который попадаешь на сайт с одним лишь стихотворением:

- Не написать, ни позвонить ...

Теперь ты там, где нам закрыто.

Как жаль - нельзя все изменить.

И жизнь не вся твоя испита.

Маргарита любила жить "на полную"

О самой Маргарите Ш., погибшей в 2016 году, известно немногое. Родилась в Ноябрьске, училась в Уфимском нефтяном университете, любила роскошную жизнь и автомобили. На ее страничке - множество "гламурных" фотографий, одна из которых и попала на памятник.

Последняя запись на ее странице немного пугает. Шутка про смерть оказалась пророческой:

"Одна девочка улетая на отдых не запостила в инстаграм фото паспорта, в котором лежит билет на фоне зала ожидания аэропорта, и умерла"

Через несколько дней девушка погибла.

Рассказать о том, кто стал инициатором такого памятника, родные Маргариты отказываются.

НЕ ПЕРВЫЙ ПАМЯТНИК

Как писала ранее «КП-Новосибирск», именно в столице Сибири возникла идея создания базальтовых памятников в виде популярного смартфона. Создателем плит является скульптор Павел Калюк. По его собственным словам, идея ваять такие памятники пришла к нему благодаря соцсетям.

- Памятник может быть любой формы: хоть «айфон», хоть «Самсунг», - рассказал корреспондентам «КП-Новосибирск», директор компании, выпускающей каменные «айфоны». - Идею мы, если честно, взяли в соцсети ВКонтакте. Кто-то сделал там подобный фотоколлаж, кому-то из наших клиентов понравилось, и мы сделали «айфон». Вся «фишка» в том, что он полностью идентичный, все пропорции сохранены, размеры кнопок выдержаны в пропорциональных размерах.

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