Целебная сила трав на страже здоровья

СЕГОДНЯ 07:00 2018-09-26T06:55:19+03:00

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Издревле природа была кладезем лекарств для человека: наши предки успешно лечили травами многие болезни, да и сейчас медики признают эффективность фитотерапии. Народный целитель Василий Сергеев, который, кстати, родился и долгое время прожил в Башкирии, убежден, что животворящие силы природы способны на настоящие чудеса, и поэтому создал свой знаменитый бальзам именно на основе целебных трав.

«МНЕ ГРОЗИЛА АМПУТАЦИЯ НОГИ»

К созданию своего уникального бальзама Василий Сергеев подошел совершенно случайно, когда искал чудо-средство, способное поставить его на ноги.

Дело в том, что когда травник был еще десятилетним мальчишкой, он заболел гнойной ангиной, и вдобавок серьезно повредил ногу. Вот и вышло, что возбудители болезни – стрептококки и стафилококки – попали в рану, и развился остеомиелит.

- Вы представляете, что испытывает человек, когда у него гниют кости? - рассказывает создатель бальзама Василий Сергеев. – Это незаживающиесвищи, мучительные боли, со временем отказывают почки, и развивается сепсис. Врачи считают остеомиелит неизлечимым заболеванием и ставят на таком пациенте крест.

Со своей болезнью Сергеев мужественно боролся почти до 30 лет: сначала работал токарем, потом отслужил в армии, а вернувшись, стал электриком, ведь сил стоять за токарным станком уже не оставалось. Когда боли стали невыносимыми, мужчина услышал о чудодейственных свойствах сакских лечебных грязей и решил из Башкирии переехать в Крым, где устроился на работу кочегаром в грязелечебницу, вот только расхваленное чудо-средство не помогло.

- Я бросился за помощью к врачам, обошел всех именитых специалистов, объездил все санатории, побывал в Киеве и Москве у прославленных профессоров, - вспоминает фитотерапевт Сергеев. – Но мне везде говорили, что болезнь неизлечима. К 40 годам я превратился в развалину, не мог ходить, да и жить с такими мучениями не хотелось – и я решился на ампутацию ноги.

ЧУДЕСНАЯ СИЛА ДЕРЕВА

Выйдя из больницы, мужчина решил прогуляться в парке. Погруженный в печальные мысли, он и не заметил, как очутился перед старым раскидистым деревом, чей ствол был изувечен топором, но, словно по волшебству, затянулся, оставив рубцы. Выходит, что дерево излечило себя само? Может, это и есть шанс на спасение? Из парка Сергеев выходил уверенный, что нашел свое лекарство.

- Я понял, что дерево концентрирует в своей ране некие лечебные вещества, и их вполне можно использовать для исцеления человека, - рассказывает Василий Сергеев. – Я решил создать особый бальзам на основе трав, древесных смол и продуктов пчеловодства - экологически чистых компонентов, которые использовали для врачевания еще наши предки.

На создание бальзама у Сергеева ушло почти полгода: не имея специального образования фитотерапевта, он действовал буквально по наитию, соединяя в своем бальзаме южно-уральские и крымские растения. Некоторые собирал сам, какие-то покупал в аптеке.

- Я считаю, что стать народным целителем можно, если у тебя уже были в роду травники, которые могут передать свой опыт и навыки, или ты сам серьезно болен, - делится Василий Сергеев. – Мой дед по отцовской линии был травником, и помог многим людям. Видимо, генетическая память сработала, да и стремление избавиться от собственной болезни сыграло свою роль.

ТИБЕТСКИЙ МЕТОД

Знаменитый травник поделился секретом, что при создании своего бальзама он использует тибетский метод: в состав снадобья входят ровно десять составляющих, но смешиваются они не сразу, а добавляются строго в определенном порядке и через определенное время. В итоге, каждый компонент дополняет и усиливает действие другого.

– Это невозможно объяснить, но я просто чувствовал: сначала этой травки нужно добавить, потом еще одной, – говорит Василий Сергеев. –Конечно, пришлось тщательно изучить тибетские учения. Например, труд «Основы врачебной науки Тибета ЖУД-ШИ» вообще стала моей настольной книгой, откуда я черпал мудрость целителей. Потом уже я окончил курсы Ассоциации народной медицины, где изучал фитотерапию, и получил от Минздрава Украины лицензию на врачебную деятельность.

Кстати, самый главный и секретный элемент своего бальзама целитель нашел сам: это часть дерева, которая никогда ранее не использовалась в фитотерапии. Кроме секретного компонента в состав бальзама входят корень девясила и прополис, а также сбор лекарственных трав, после чего снадобье настаивается не менее полугода. При этом сам Сергеев отмечает, что в его бальзаме нет ни одной ядовитой травы.Более того, когда травник проверял свой бальзам в СЭС на наличие вредных для организма веществ, выяснилось, что в снадобье нет даже намека на ядовитые компоненты или тяжелые металлы.

- Бальзам я использовал наружно для больной ноги и одновременно принимал внутрь – для лечения почек, - рассказывает Василий Сергеев. – Уже потом я получил патент на свое изобретение, а мой бальзам прошел различные испытания в самых серьезных инстанциях и получил одобрение у официальной медицины.

СИЛА ПРИРОДЫ ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОРГАНИЗМА

Как отмечает сам Василий Сергеев, бальзам обладает мощным антисептическим эффектом, а также мобилизует все жизненные ресурсы человека – например, активизирует иммунную систему, так что организм сам начинает успешно бороться с заболеванием, а также выводит шлаки и вредные токсины. Прием бальзама помогает справиться с кожными заболеваниями, болезнями дыхательной, костной и кровеносной систем, улучшил общее самочувствие, способствует омоложению и оздоровлению организма. И хотя это звучит удивительно, тому есть сотни документальных подтверждений и отзывов.

Сам же Василий Сергеев напоминает, что не стоит ждать значительного улучшения, принимая бальзам и не следя за своим образом жизни. Фитотерапевт убежден, что только в сочетании со сбалансированной диетой и отказом от вредных или несовместимых продуктов, бальзам даст по-настоящему хорошие результаты.

– Я искренне желаю вам быть здоровыми и счастливыми, - обращается Василий Сергеев ко всем жителям Башкирии. – И обещаю помочь всем, кто ко мне обратится. На данный момент каждый из моих пациентов получил помощь, это факт.

Связаться с фитотерапевтом, чтобы узнать подробнее о составе, свойствах бальзама, показаниях и противопоказаниях к его применению можно по телефону: 8-987-62-40-322, по электронной почте balzam.sergeev@mail.ru или оставив заявку на сайте www.balzamsergeev.com.

Сертификаты:

№ 05.03.02-06/54341 от 29.12.2003 г. Выдан Министерством здравоохранения Украины

№ 05.03.02-04/5076 от 13.02.2004 г. Выдан Министерством здравоохранения Украины

№ 05.03.02-03/5075 от 13.02.2004 г. Выдан Министерством здравоохранения Украины

Бад. Не является лекарством. Реклама