Спинальная травма – не приговор!

СЕГОДНЯ 12:59 2018-09-11T14:30:26+03:00

Травмы позвоночника с повреждениями спинного мозга (спинальные травмы) относятся к категории наиболее тяжелых - зачастую они приводят к полной потере двигательной активности и чувствительности конечностей.

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Сегодня люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации после таких травм, имеют возможность получить шанс на полноценную жизнь. Больше года назад Центр Доктора Бубновского в Уфе внедрил для таких пациентов новую уникальную программу реабилитации. Как и чем могут помочь в этом центре нам рассказали главный врач центра доктора Бубновского в Уфе Гузаль Шарипова и инструктор-реабилитолог Регина Мингалеева.

Главный врач центра доктора Бубновского в Уфе Гузаль Шарипова

- Кому подойдет ваша программа реабилитации?

- Прежде всего, людям, перенесшим травмы и операции головного и спинного мозга, инсульты, имеющим двигательные нарушения, парезы и параличи, ДЦП, когда человек не может ходить, двигать ногами или руками.

- В чем суть программы?

- Программа реабилитации основана на принципах кинезитерапии (дословно - «лечение движением»). Она включает в себя комплекс упражнений на специальных тренажерах доктора Бубновского. Программа отличается тем, что все лечебные упражнения проводятся в режиме антигравитации. То есть во время занятий тело пациента находится в «подвешенном» состоянии и пациент не чувствует своего веса. Такое положение снимает компрессионную нагрузку на опорно-двигательный аппарат и способствует более легкой растяжке мышц и связок. Упражнения выполняются без активного участия пациента. Их цель - многократно прорабатывая мышцы, восстановить двигательную память и чувствительность конечностей. Таким образом, глубокие пораженные ткани получают дополнительное питание, улучшается кровоснабжение и происходит активизация мышечной ткани, формируется правильный навык движения.

- Каких результатов удается достигать вашим пациентам благодаря данной программе?

- У наших пациентов налаживается функция мочевыводящей системы, восстанавливается способность двигаться: вставать, садиться, удерживать положение тела вертикально, а некоторые даже начинают ходить без посторонней помощи. С того времени, как начала действовать программа реабилитации, шанс на полноценную жизнь и восстановление трудоспособность получили десяток наших пациентов-спинальников.

- А сколько обычно времени требуется на лечение?

- Все индивидуально – реабилитация может длиться от 3 месяцев до года, иногда больше. Программа, разрабатывается для пациента с учетом его физических параметров и характера болезни, противопоказаний, всего состояния организма, в том числе эмоционального. В обязательном порядке знакомимся со всеми документами, проводим консультацию, пробные диагностические занятия, консилиум и только потом решается вопрос о дальнейшей работе с пациентом. Важный момент - комплексный лечебный процесс должен вестись непрерывно и обязательно под чутким наблюдением врачей, потому что в противном случае это может быть небезопасно или не принесет результата.

- Большое значение имеет вера пациента в результат. Задача инструктора-реабилитолога быть не только врачом, но и психологом. Ведь наравне с нарушением важных функций, человек получает еще и психологическую травму - осознание собственной беспомощности, депрессия, стресс, подавленность. Часто наши пациенты до обращения к нам были обездвижены полностью, поставили на себе крест. Поэтому в первую очередь мы начинаем реабилитацию с того, что помогаем преодолеть страх двигаться, апатию. «Правильное движение лечит - неправильное калечит» - необходимо тщательно и точно выполнять движения и тогда пациенты действительно совершают физические подвиги, на которые раньше и не надеялись.

Центр доктора Бубновского

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