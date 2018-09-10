В Башкирии пропавшую семейную пару нашли мертвыми: их автомобиль на полном ходу вылетел с обрыва

СЕГОДНЯ 10:21 2018-09-10T10:41:02+03:00

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Большая трагедия произошла в семье Кузнецовых из Башкирии. В ночь на 8 сентября 45-летний Сергей и 42-летняя Татьяна выехали домой с празднования дня рождения своего друга в селе Ломовка Белорецкого района Башкирии. Жили они в селе совсем недалеко от места празднования, но до дома супруги так и не доехали домой, а затем и вовсе перестали выходить на связь - телефон твердил только одно «Абонент временно недоступен».

Обеспокоенные сын и сноха написали заявление в полицию, бросили клич в социальные сети и обратились за помощью к волонтерам. На поиски Кузнецовых вышли все сельчане, поисковики организовали группу поиска для прочеса местности.

Искать пришлось недолго. К сожалению, уже вечером 9 сентября пришли печальные новости – внедорожник супругов нашли в реке. В салоне лежали тела Сергея и Татьяны. Их автомобиль сорвался с моста через реку Белая. Самое загадочное, что мост уже давно находился в аварийном состоянии и водители всегда старались объезжать это место стороной.

Сергей и Татьяна с сыном Евгением и невесткой Светланой. Фото: соцсети

Невестка Светлана рассказала «Комсомолке» подробности происшедшего:

- Мама с папой не доехали до дома всего 200 метров, это две минуты езды, - плачет девушка. – Мы не можем в это поверить и не понимаем, почему папа поехал оттуда. Этот мост через Белую давно не функционирует, он наполовину разрушен, там обрыв, с которого они и сорвались. Все местные знают, что оттуда ездить нельзя.

Машину Кузнецовых в реке увидел местный рыбак, который пришел на водоем за уловом. Он сразу же вызвал спасателей, которые вызволили черную иномарку из воды.

Следователи Башкирии уже организовали доследственную проверку по данному факту. Правоохранители предполагают, что автомобиль супругов находился на берегу водоема, а затем скатился в воду.

Дочери супругов, Ксении, всего 15 лет. Фото: соцсети

- Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы погибших, проверяется техническое состояние автомобиля. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе следкома Башкирии.

Сергея и Татьяну похоронят завтра, 11 сентября, в родном селе Ломовка. У них остались двое детей и маленький внук. Сыну Евгению 25 лет, а Ксении всего 15. Внуку в октябре должен исполниться год. В деревне семью вспоминают только добрыми словами.

- Нельзя в это поверить, осознание до сих пор не пришло. Трудолюбивый Сергей, добродушная Таня – завтра будем провожать их в последний путь, - говорит односельчанка Марина.

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