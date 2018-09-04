Отмена ипотечных платежей в Уфе: как грамотно оформить ипотеку в сентябре?

СЕГОДНЯ 07:00 2018-09-03T16:03:19+03:00

В августе этого года один из уфимских застройщиков – ГК «Госстрой» - объявил о беспрецедентной акции.

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Компания взялась выплачивать ипотеку за своих клиентов в период строительства их дома. Изначально в акции участвовало всего 50 квартир, но в связи с высоким спросом строительной компании пришлось продлить акцию на сентябрь и увеличить количество квадратных метров, участвующих в акции.

Ипотечный платеж – один из главных стоп-факторов для многих уфимских семей при покупке жилья в кредит. А для тех, кто проживает в съемном жилье и ежемесячно платить за него аренду, ипотека попросту является неподъемной для семейного бюджета. В августе этого года ГК «Госстрой» предложила жителям города отличное решение этого вопроса. Компания анонсировала акцию «Платим ипотеку за вас», в рамках которой застройщик самостоятельно оплачивает ипотеку за своих клиентов в течение всего срока строительства их дома.

- Наша акция вызвала большой интерес у жителей города, и поэтому мы решили продлить ее, - рассказывает директор по продажам ГК «Госстрой» Владимир Ширяев. – Многие из тех, кто обратился к нам, проживает на текущий момент в съемном жилье, и поэтому эта программа является для них отличной возможностью приобрести собственную квартиру в ипотеку, не перегружая при этом семейный бюджет.

ГК «Госстрой» является крупным уфимским застройщиком, реализовавшим 11 комплексных проектов как жилой, так и коммерческой недвижимости. На сегодняшний день компания ведет активную строительную деятельность в наиболее востребованных районах Уфы: в Зеленой роще, Кузнецовском Затоне, на ул. Ленина и за уфимским Горсоветом.

Узнать больше о программе «Платим ипотеку за вас» можно по тел.: 246-70-70, 246-80-80, а также в офисе ГК «Госстрой» по адресу:50 лет СССР, 2. Сайт gosstroy.info.