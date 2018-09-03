В цеху, как на передовой

СЕГОДНЯ 12:38 2018-09-03T13:24:57+03:00

Радика Ишмуратова в Стерлитамаке знают практически все. Почти 40 лет он работает на заводе «Башкирской содовой компании», выступает на всех праздниках, его всегда рады видеть в своих семьях горожане

Изменить размер текста: A A

А ведь все могло быть иначе, но об этом ветеран труда и передовик содового производства рассказывает только в кругу близких.

В 1979 году вчерашнего выпускника профтехучилища, только начинающего свой трудовой путь слесаря, призвали в армию. И почти сразу в составе Витебской дивизий ВДВ попал в Афганистан.

«В перерывах между боями о смерти даже не думали. Мечтали с пацанами, как после дембеля вернемся домой, снова работать, а по вечерам на танцы с девушками», - вспоминает Ишмуратов.

Последний на афганской земле бой запомнится навсегда. Взвод Ишмуратова окружили, пытаясь спасти раненого товарища, он сам получил пулю. Пока не подоспела помощь, держал в руке гранату. Одну на двоих, потому что решил -«не сдадимся».

За тот подвиг Ишмуратова наградили медалью «За отвагу». Потом были орден Российского Союза ветеранов Афганистана «За заслуги», более десятка личных благодарностей от начальства содового завода и правительственная грамота. Выжив на войне, наш собеседник решил сам помогать своим боевым товарищам вернуться к мирной жизни.

«Война - дело грязное. Но именно она нас сплотила, мы, ветераны Афганистана, - другая категория людей, можно так сказать. Мы и в работе, как на передовой, всегда готовы на помощь прийти и поставленную задачу выполнить», - считает Ишмуратов.

Радик Ишмутратов, Урал Юлбарисов (справа)

Боевое братство помогает и в мирной жизни

Совет ветеранов-афганцев на производствах АО «Башкирская содовая компания» создан еще в конце 80-х. Сейчас его возглавляет Радик Ишмуратов. Там же, в Стерлитамаке, за несколько лет до вывода наших войск, понятно, что тогда все прошло без громких речей, установили памятник погибшим в Афганистане. Один из первых в стране.

Боевое братство помогло многим стерлитамаковцам пережить пресловутый «афганский синдром». Ветеранам той войны сложно было найти работу по специальности. Но содовики возвращались в родные цеха, где их уже ждали, и пытались забыть страшный боевой опыт.

Мастер контрольно-измерительных приборов производства «Каустик» Сергей Николаев в Афгане был разведчиком, прослужил до вывода войск.

«Как отразился на мирной жизни боевой опыт? Для меня дисциплина прежде всего. И там, на войне, и сейчас на рабочем месте», - считает он.

Сейчас Совет объединяет 60 человек. Афганцы работают там, где особенно тяжело, не раздумывая, берут на себя ночные смены. За это их ценят коллеги и руководство предприятия.

Совет ветеранов боевых действий БСК со школьниками

Два раза в год, в День вывода войск и 2 августа, – почти все участники боевых действий из Стерлитамака служили в десанте – они собираются вместе. Бывшие солдаты не забывают о погибших товарищах. Четверо содовиков не вернулись с афганской войны, но их родители и семьи не остались без поддержки. Матерей и вдов приглашают на все мероприятия, памяти павших посвящают спортивные турниры.

«Ребята из Совета часто звонят, спрашивают, нужна ли какая помощь, как мое здоровье. На их счету много добрых дел, но главное, что не дают нам чувствовать себя одинокими», - говорит мать погибшего в Афганистане работника содового завода Эдуарда Шашкина, Алевтина Шашкина.

Ежегодно БСК направляет по 250 тысяч рублей на материальную помощь ветеранам войны в Афганистане, выделяет им бесплатные путевки в санаторий-профилакторий.

Музей памяти погибших в Афганистане

Троллейбус памяти

В прошлом году в Стерлитамаке появился необычный троллейбус. Вместо рекламы на его борту надпись «Мы исполнили свой долг», в салоне фотографии двадцатилетних мальчишек в военной форме с краткой биографией. Всего их 20. Именно столько местных жителей не вернулись с афганской войны.

Как рассказал Ишмуратов, сначала в памятные даты просто размещали фотографии ребят в троллейбусах. Затем родилась идея сделать постоянно действующую передвижную экспозицию. Снова поддержал родной завод, выделил деньги на оформление вагона.

Матери погибших в Афганистане жителей Стерлитамака

«Иногда я случайно сажусь в этот троллейбус и не перестаю удивляться особой атмосфере в нем: пассажиры не болтают по телефону, а внимательно, наверное, в сотый раз ужеперечитывают описания боевых подвигов своих земляков. Замечал, что мальчишки даже присесть здесь стесняются. Так и стоят всю дорогу, как в почетном карауле», - рассказывает председатель Совета ветеранов боевых действий БСК.

Еще одно направление работы Совета – патриотическое воспитание молодежи. Отвечает за него начальник смены цеха электроснабжения БСК Урал Юлбарисов. Его дед прошел Великую Отечественную, отец в советские годы принимал участие в одной из военных операций за рубежом, двоюродный брат воевал в Чеченской республике.

Музей-троллейбус

«Вот часто говорят, что сейчас молодежь не та уже, не готова Родину защищать. Я с этим несогласен. Мы «Зарницы» каждый год проводим, ребят потом награждаем, видели бы вы их глаза – горят. Считаю, достойная смена растет. Если что случится, не подведут», - уверен ветеран афганской войны.

Памятная экспозиция в троллейбусе

Новый фронт

Работающие на «Соде» ветераны-афганцы не могли остаться в стороне и от сегодняшних проблем родного завода. Компания «БСК» через несколько лет может сократить производство из-за дефицита основного сырья – известняка. «Четыре года назад наш Совет ветеранов написал письмо депутатам Государственной думы от Башкирии с просьбой помочь предприятию решить вопрос с новым месторождением.

Памятная экспозиция в троллейбусе

У всех у нас семьи, у многих сыновья здесь же работают. Что такое начинать жизнь заново, мы знаем не понаслышке. Нам тогда пообещали разобраться, но, видимо, есть дела и поважней», - рассказал Радик Ишмуратов. По его словам, «угроза остановки производства и потеря работы – это для ветеранов-афганцев,как новый фронт. А сдаваться они не привыкли».

Авторство: Архив Совета ветеранов-афганцев БСК.