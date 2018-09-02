Рустэм Хамитов в детстве мечтал стать океанографом, а будучи московским студентом, скучал по Уфе

СЕГОДНЯ 10:21 2018-09-02T11:49:48+03:00

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1 сентября Глава Башкортостана провёл открытый урок для старшеклассников уфимской гимназии №115 – той самой, которую он сам окончил в 1971 году. Самый знаменитый выпускник школы рассказал ребятам, в каком климате вырастают гении, почему он считает профессию инженера одной из лучших и за что его вызывали в кабинет директора.

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«В Москве – толкучка»

Рустэм Хамитов признался: в детстве он мечтал стать океанографом – интерес к этой необычной профессии в нём зажгла прочитанная книга. Правда, в старших классах всё изменилось: будущий Глава региона увлёкся точными науками, которые открыли ему путь в столичный вуз – высшее техническое училище им. Баумана.

Руководитель региона вспоминает: из 36 выпускников класса московские вузы, кроме него, выбрали ещё двое. Остальные одноклассники поступили в институты и университеты родного города.

– Я недавно нашёл в архивах письма, которые отправлял своим родителям из Москвы. Мне тогда было 17-20 лет, – признался Рустэм Хамитов. – Я все время писал: «хочу в Уфу», «хочу работать дома», «в Москве - толкучка», хотя в то время Москва была абсолютно тихой территорией по сравнению с тем, что есть теперь. И эта тяга в конечном итоге привела к тому, что я вернулся в Уфу, работал на моторостроительном заводе. Потом пришлось уехать в Москву, потом снова в Уфу – и так несколько раз. Но я надеюсь на то, что свою трудовую карьеру буду завершать здесь.

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Глава региона надеется и на то, что нынешние одиннадцатиклассники тоже сделают выбор в пользу Башкирии. Фраза «где родился, там и пригодился» вообще в этот день звучала лейтмотивом. Рустэм Хамитов убеждён: «у нас для самореализации есть всё».

– Мы с вами живем в замечательной республике. Я надеюсь, что вы так же, как и я, любите Башкортостан, наш город. Мне очень хотелось бы, чтобы вы эту любовь, душевное расположение пронесли через всю жизнь. На самом деле нашу республику есть за что любить: она очень красива во всех смыслах, богата, – сказал Глава Башкортостана. – Мы хотим, чтобы вы, молодые и перспективные ребята, жили и работали в Республике Башкортостан, мы в этом очень заинтересованы.

Уфа – в числе городов с «правильной» температурой

Для тех, кому любви к родному краю для того, чтобы остаться, недостаточно, Глава республики приберег научное обоснование. Согласно статистике, которую привел Рустэм Хамитов, Башкортостан находится в климатических условиях для достойного экономического развития. Кажется, эти ресурсы для Башкирии выдали в самой небесной канцелярии.

90 процентов людей, внесших наибольший вклад в развитие человечества, живут в городах, где среднегодовая температура – от +4 до +16 градусов. И Уфа в этот коридор тоже попадает – среднегодовая температура в столице Башкортостана +5 градусов.

– Научно доказанный факт: люди и общество, которые проживают в таких условиях, формируют цивилизацию, – сказал школьникам Рустэм Хамитов. – Это надо знать и надо понимать, что в целом мы живем и трудимся в нормальном климате.

Подтверждением этому тезису стали многие выдающиеся уроженцы нашей республики – их гораздо больше, чем многие привыкли думать. Например, глава республики рассказал гимназистам о Джоне Молло – известном голливудском художнике по костюмам. Самая знаменитая его работа – костюм Дарта Вейдера в «Звездных войнах». Но мало кто знает, что обладатель двух премий «Оскар» – внук известной уфимской купчихи Елены Поносовой-Молло. До революции ей принадлежал особняк, в котором ныне располагается Музей археологии и этнографии с его знаменитым на весь мир сарматским золотом.

– Если я не убедил вас, это не страшно. Но если я дал вам хотя бы несколько мыслей о том, что Уфа и Башкортостан хороши с точки зрения работы, я буду считать, что не зря перед вами выступал, – сказал Рустэм Хамитов.

«Все равно пошел бы в инженеры»

Вполне естественно, что большая часть урока оказалась посвящена профориентации – уже следующий учебный год сегодняшние собеседники Главы республики начнут в статусе студентов, а значит, самое время определиться с будущей специальностью.

Сам Рустэм Хамитов убежден: ему самому суждено было получить лучшую профессию, он стал инженером.

– Если бы я сейчас вернулся в 10 класс, я бы все равно пошел в инженеры – занимался бы инженерной деятельностью и наукой, все это страшно интересно, – говорит Глава республики. – В моем понимании специалисты инженерного профиля – там, где знание нужно сочетать с ремеслом, – всегда будут востребованы. Инженер может во всем разобраться, он мыслит логически и системно подходит к тому, как все устроено вокруг.

По мнению Главы республики, большое будущее у тех, кто займется химическим производством, добычей нефти на морском шельфе, и, конечно, у специалистов IT-сферы.

Школу ждёт реконструкция

Интересовал учеников и педагогов и бытовой вопрос. Родная школа Рустэма Хамитова в прошлом году отметила полувековой юбилей. Гимназия, рассчитанная на 600 учеников, вынуждена вмещать вдвое больше – здание давно нуждается в реконструкции.

– Мы постараемся в следующем году начать модернизацию, реконструкцию школы. Она уже давно назрела, и сегодня это решение принято, – сказал Рустэм Хамитов. – Надеюсь, что в ближайшие два-три года эту работу удастся завершить, и через три года школа преобразится.

Сносить старое здание не планируют, однако его ждет серьезная модернизация. Площади школы расширят и за счет нового корпуса. После того как реконструкция закончится, руководство гимназии надеется открыть центр для одаренных детей. Пока речи о дополнительном образовании на территории школы не идет – не хватает места.

КСТАТИ

Хулиган из 10 «В»

Во время встречи с педагогами и родителями гимназистов Рустэм Хамитов вспомнил забавный эпизод из своего школьного детства. Оказывается будущего Главу Башкортостана… вызывали в кабинет директора.

– В 10 классе нас отправили стричься – мы были лохматыми, хотя сейчас в это трудно поверить, – рассказал Рустэм Хамитов. – Нас было пятеро, и в знак протеста мы постриглись наголо. Тогда директриса и вызвала в кабинет и отчитала. Я говорю: «А что такое? Вы же сами сказали постричься?». Так мы прославились в своем выпуске, были такими «хулиганами».

Глава региона убежден: родителям и учителям не стоит драматизировать ошибки, которые совершают дети. А школьникам, в свою очередь, нужно запомнить фразу, которую любил повторять своим сотрудникам один из отцов водородной бомбы, академик Виталий Гинзбург: «Я разрешаю вам ошибаться – запрещаю повторять свои ошибки».

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

Сможете ли вы ответить на вопросы, которые Рустэм Хамитов задавал школьникам?

На встрече со школьниками Глава республики задал им несколько вопросов на общую эрудицию. А вы знаете:

1) Сколько тонн нефти и кубометров газа добывается в России ежегодно?

2) Сколько нефти ежегодно перерабатывают заводы Башкортостана?

3) Сколько человек побывало в космосе, а сколько – на Луне?

4) Сколько человек побывало на дне Марианской впадины (и какова её глубина)?

Ответы: 1) примерно 500 млн тонн и 600 млрд кубометров соответственно; 2) 27-28 млн тонн; 3) 560 человек – в космосе, 12 человек – на Луне; 4) трое человек, 11 022 м.