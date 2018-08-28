60 лет назад началась разработка Арлана

СЕГОДНЯ 07:00 2018-08-28T10:31:39+03:00

Открытие и дальнейшая промышленная разработка Арланского месторождения существенно расширили географию добычи в нашей республике и укрепили за ней звание нефтяного центра страны

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Буквально за несколько лет преимущественно аграрная северо-западная часть Башкирии стала промышленной и быстрорастущей территорией: появился город Нефтекамск, расцвели Янаул, Дюртюли и Красный Холм. По прошествии 60 лет Арлан по-прежнему является ключевым активом «Башнефти» и ее поступательное развитие в составе группы компаний «Роснефть» существенно зависит от результатов добычи на этом месторождении.

ВЕЗЕТ СИЛЬНЕЙШИМ

Об открытии нефтяного месторождения в конце 1955 года возвестил промышленный приток нефти, полученный из скважины №3, пробуренной бригадой Шарифьяна Сахапова. Учитывая колоссальные объемы нефти, обнаруженные в 1944 году в девонских отложениях в районе города Туймазы, скважину близ деревни Ашит в Краснокамском районе изначально тоже закладывали на поиск нефти в девоне. Но после завершения бурения выяснилось, что девонские отложения в этих местах оказались водоносными.

Но везет, как говорится, сильнейшим. Черное золото было обнаружено в горизонте нижнего карбона. Суточный дебит скважины №3 составил 145 тонн в сутки! Так на северо-западе было открыто крупнейшее месторождение нефти в Башкирии, и одно из крупнейших в России.

В связи с отсутствием в стране опыта добычи высоковязкой нефти связана отсрочка начала разработки месторождения, освоение арланской нефти началась лишь в 1958 году, спустя два с лишним года после получения первого притока на скважине-первооткрывательнице. На базе знаменитого месторождения было организовано производственное подразделение, ныне называющееся НГДУ «Арланнефть», входящее в состав ООО «Башнефть-Добыча». Сегодня здесь трудятся 1497 человек, нефть качают более 8 тысяч скважин эксплуатационного фонда, суточная добыча составляет 22 600 тонн.

И вот сегодня, 60 лет спустя, около третьей скважины стоят ветераны и молодежь. Генеральный директор «Башнефть-Добычи» Рустем Бакиров посвятил молодых специалистов в нефтяники, помазав каждого из них капелькой «черного золота».

- Я уверен, что через несколько десятков лет кто-то из вас будет стоять на моем месте, - обратился Бакиров к своей будущей смене. – Вы начинаете работу на уникальном месторождении. Арлан – это жемчужина не только «Башнефти», но и всей российской нефти. Геологические запасы – 1 млрд 200 тонн нефти. 511 млн тонн уже добыто и при этом Арлан продолжает жить и развиваться. 10 лет назад мы добывали на месторождении на 1 млн тонн в год меньше!

- Я благодарен «Башнефти», благодарен своим родителям и учителям за то, что нахожусь здесь, - поделился эмоциями после церемонии молодой специалист Дмитрий Шишкин. – Я сам из Янаула и очень хочу, чтобы мой город расцветал. И я вижу, как много для этого делают нефтяники.

Своим бесценным опытом с молодежью поделились ветераны-нефтяники.

- Всем хочу пожелать благополучия и хорошей работы, - улыбаясь, обратился к юным коллегам Петр Иванович Аранцев, который 60 лет назад вышкомонтажником работал на исторической скважине. – Здесь, на Арлане, все всегда работают от души. Честно и на благо Родины.

С скважины №3 началась история Арланского месторождения

ПРОГРЕСС НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ

Сразу после церемонии ветераны отправились на экскурсию по объектам НГДУ «Арланнефть». Сначала посетили буровую установку, которая не только более производительная, но и грамотно продумана с точки зрения экологической безопасности. Вокруг установки так чисто, что никогда не подумаешь, что здесь добывают нефть.

- Это новый подход, который сильно отличается о того, что делали раньше по предотвращению загрязнения территории вокруг буровых, - поясняет заместитель директора ООО «Башнефть-Добыча» по бурению Олег Нурбаев. – Вся порода, буровой раствор направляются в специальные сборники, полностью закрытые. Буровой раствор проходит тонкую очистку и возвращается в работу, а порода вывозится для переработки. Ни капли на землю не падает.

Едем на следующую точку. Ветераны не верят своим глазам. Стоит себе посреди леса машина. Большая машина на колесах, а сзади у нее – настоящая буровая. Мобильная установка приезжает на любую точку и всего за пару дней происходит монтаж буровой вышки. После того, как скважина будет завершена, машина едет на новое место. Быстро, мобильно, экологично.

- Такого я никогда не видел, - восхищается ветеран-нефтяник Анатолий Байгашев. – Это небо и земля по сравнению с тем, как мы работали раньше. Просто потрясающе!

НА СТРАЖЕ С НЕБА

Кстати, о небе и земле. А вы знали, что у наших нефтяников есть настоящая воздушная эскадрилья? Наша следующая точка – спецоснование №1526. Здесь, рядом со знаменитыми башкирскими нефтекачалками работают беспилотники. Это такие маленькие электрические самолеты, которые поднимаются в воздух при помощи катапульты и летают на высоте до 4 километров.

- Это настоящие мини-самолеты, - объясняет командир экипажа. – Со своей командой, которая сидит за пультом управления на земле. Самолеты летят со скоростью до 110 километров в час на большой высоте. Их главная задача – снимать то, что происходит на земле. Специальная камера расположена на носовой части беспилотника. Ночью на камере включается тепловизор, при помощи которого мы можем «увидеть» любого человека или животное на объекте, а также зафиксировать разлив нефти даже под снегом.

Беспилотники обеспечивают безопасность нефтепроводов. Во-первых, если на каком-то объекте произойдет утечка – мини-самолет тут же ее заметит. Команда увидит лужу диаметром до метра и тут же даст команду на устранение.

Во-вторых, тут часто обитают охотники за наживой. Преступники делают незаконные врезки в нефтепроводы, чтобы украсть «черное золото». Это опасно не только для «Башнефти», которая несет убытки, но и для экологии. Кроме того, такие горе-воришки продают эту нефть нелегальным мини-заводам, которые делают некачественный бензин, способный «убить» машину.

Беспилотники обеспечивают контроль за трубопроводной системой

РАБОЧИЕ МЕСТА И НАДЕЖНЫЕ ТРУБЫ

Арлан обеспечивает работой не только буровиков и операторов по добыче. Благодаря ему расцвел город Нефтекамск. Здесь работает филиал ООО «РН-Ремонт НПО», ранее известный как Нефтекамский завод нефтепромыслового оборудования. На предприятии трудятся 600 человек. Основные направления – ремонт станков-качалок, электропогружных насосов, производство емкостного оборудования.

Успешно работает цех антикоррозионного покрытия труб. Благодаря этому заводу нефтепроводы Башкирии безопасны и долговечны.

- Технология позволяет защитить трубы от коррозии, - рассказывает начальник управления эксплуатации трубопроводов «Башнефть-Добычи» Андрей Леонович. – Нанесение внутреннего и внешнего полимерного покрытия исключает контакт стенки трубопровода с коррозийной средой. Срок службы такой трубы – 25 лет, без защиты она проработала бы 10 лет. Мы активно применяем эту технологию.

ЧИСТАЯ НЕФТЬ

Последняя точка перед отправкой на нефтепереработку – пункт подготовки и сдачи нефти. Здесь легко можно проследить, какой путь проделывает «черное золото» перед тем, как попасть в магистральный нефтепровод.

Гостям экскурсии показывают две колбы. В первой – нефть, которая выходит из скважины. Внизу – вода, нефть – наверху, видны механические примеси. Этот состав попадает в нефтесборные пункты Арлана – «Шушнур», «Кереметово» и «Красный холм». Там нефтесодержащая жидкость превращается в настоящую чистую нефть идеально черного цвета, которую журналистам и ветеранам показали во второй колбе.

С пунктов сбора нефть идет в пункт подготовки и сдачи. Здесь при помощи новейших технологий нефть проверяют на соответствие всем ГОСТам и требованиям «Транснефти». Только после тщательного анализа нефть уходит в трубопроводы.

Именно так, трудами тысяч людей, рождается легендарная арланская нефть. Нефть, которая дала жизнь целому региону. Которая продолжает двигать нашу республику вперед.