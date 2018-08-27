Судьбу Софии Ротару решит консилиум врачей в Уфе

СЕГОДНЯ 06:40 2018-08-27T07:50:59+03:00

Народная певица до сих пор находится в больнице, но чувствует себя лучше.

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Лучшие медики Башкирии соберутся сегодня в больнице скорой помощи Уфы, чтобы определить ближайшее будущее народной артистки СССР Софии Ротару.

В субботу, 25 августа, певица выступала на частном мероприятии в столице республики, но за кулисами почувствовала себя плохо и вызвала медиков. Специалисты приняли решение госпитализировать Софию Михайловну.

- Певицу к нам доставили на «скорой» около 21:30, сразу после концерта. У нее была потеря памяти и подозрение на острое нарушение мозгового кровообращения, - сообщал накануне один из врачей.

По данным «Комсомолки», по состоянию на утро 27 августа София Ротару остается в реанимации уфимской больницы. Народная артистка еще вчера пришла в сознание. Она проходит все штатные медицинские процедуры и чувствует себя хорошо, но медики, все же, приняли решение оставить ее в больнице.

Сегодня днем лучшие врачи Уфы соберутся на консилиум. Специалистам предстоит решить, какой из трех вариантов будет наиболее безопасным – оставить Софию Михайловну в уфимской больнице, перевезти ее в Москву или выписать, как просит сама певица.

Вместе с артисткой в клинике находится ее арт-директор. В то же время, концертный директор певицы еще вчера утверждал, что Ротару находится в Москве, а в Уфе ей просто оказали первую помощь. Сама София Михайловна через свой «Инстаграм» сообщила, что сейчас с ней все хорошо и поблагодарила поклонников за поддержку.

«Комсомольская правда» желает Софии Михайловне скорейшего выздоровления и надеется в ближайшее время увидеть певицу на сцене.

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