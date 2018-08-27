2018-08-27T07:50:59+03:00
Общество

Судьбу Софии Ротару решит консилиум врачей в Уфе

Народная певица до сих пор находится в больнице, но чувствует себя лучше.
Эльдар ВАЛЕЕВ
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Певица по-прежнему проходит лечение в уфимской больницеПевица по-прежнему проходит лечение в уфимской больницеФото: Евгения ГУСЕВА
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Лучшие медики Башкирии соберутся сегодня в больнице скорой помощи Уфы, чтобы определить ближайшее будущее народной артистки СССР Софии Ротару.

В субботу, 25 августа, певица выступала на частном мероприятии в столице республики, но за кулисами почувствовала себя плохо и вызвала медиков. Специалисты приняли решение госпитализировать Софию Михайловну.

- Певицу к нам доставили на «скорой» около 21:30, сразу после концерта. У нее была потеря памяти и подозрение на острое нарушение мозгового кровообращения, - сообщал накануне один из врачей.

По данным «Комсомолки», по состоянию на утро 27 августа София Ротару остается в реанимации уфимской больницы. Народная артистка еще вчера пришла в сознание. Она проходит все штатные медицинские процедуры и чувствует себя хорошо, но медики, все же, приняли решение оставить ее в больнице.

Сегодня днем лучшие врачи Уфы соберутся на консилиум. Специалистам предстоит решить, какой из трех вариантов будет наиболее безопасным – оставить Софию Михайловну в уфимской больнице, перевезти ее в Москву или выписать, как просит сама певица.

Вместе с артисткой в клинике находится ее арт-директор. В то же время, концертный директор певицы еще вчера утверждал, что Ротару находится в Москве, а в Уфе ей просто оказали первую помощь. Сама София Михайловна через свой «Инстаграм» сообщила, что сейчас с ней все хорошо и поблагодарила поклонников за поддержку.

«Комсомольская правда» желает Софии Михайловне скорейшего выздоровления и надеется в ближайшее время увидеть певицу на сцене.

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71-летняя София Ротару приехала в Уфу на корпоративное выступление. Потом певице внезапно стало плохо, она потеряла сознание. Сейчас София Михайловна находится в реанимации в одной из уфимских больниц. (подробности)

Кардиолог о состоянии здоровья Софии Ротару: Похоже, певица пережила ишемическую атаку

Что могло стать причиной недомогания артистки? Мы попросили комментарий у Тамары Огиевой, кардиолога, врача высшей категории:

- Духота, усталость, большие физические нагрузки (а концерт по трудозатратам, как спортивный марафон с препятствиями) могли вызвать резкое повышение давления, спазмы кровеносных сосудов головы и шеи (подробности)

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Поклонники певицы были сильно обеспокоены ее состоянием после новостей о попадании в уфимскую реанимацию. Писали даже что София Михайловна потеряла память на короткий срок. После того, как пресса начала передавать противоречивые новости о ее состоянии, артистка решила высказаться (подробности)

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