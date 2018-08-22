Жизнь за городом или преимущества мегаполиса?

СЕГОДНЯ 13:43 2018-08-22T13:58:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Кто не мечтает жить за городом? Встречая рассветы, наслаждаясь тишиной и пением птиц, вдыхать свежий воздух с ароматами леса… При этом чтобы мегаполис с бесконечным движением и возможностями был рядом. Такие перспективы открывает уникальный Жилой комплекс «Зубово Life Garden». Этот «эко-городок» расположен в селе Зубово в 9 км от Уфы. Добраться от дома до центра города будущие жители смогут всего за 10 минут по трассе Уфа-Аэропорт!

Комплекс расположен рядом с лесом. Неподалеку находится река Дема, на берегу которой жители смогут проводить время с семьей. Как раз сейчас в «Зубово Life Garden» стартовало строительство нового парка, который будет носить название «Парк семьи и верности». Беседки, скульптуры, приятный тенек от деревьев, посаженных в парке, здесь все будет способствовать спокойствию и отдыху! Благоприятная экология и красивые пейзажи помогут не только отдохнуть от городской суеты, но и принесут пользу здоровью. Для этого не нужно никуда ехать! Достаточно выйти из дома, и вот ты в парке на пробежке или гуляешь в лесу, наполнив легкие воздухом леса, собираешь ягоды и грибы, расслабляешься на пляже... Мечта? Реальность! Но и это еще не все. Также проектом в «Зубово Life Garden» предусмотрено все, что нужно современному человеку для комфорта: строительство школы, детского сада, торгового центра, поликлиники, детских и спортивных площадок, пешеходного бульвара. А пока строится собственная инфраструктура, жителям будут доступны все социальные объекты села Зубово.

Возводит этот проект всем известный застройщик с надежной репутацией и 17-летней историей - Группа компаний «Жилой квартал».

Сегодня ГК «Жилой квартал» - это тысячи квадратных метров жилой и административной недвижимости. В названиях точно отображены ключевые принципы работы компании: акцент не просто на «коробках», но на инфраструктуре и экологичном строительстве в целом. Застройщик ответственно подходит к решению вопросов, связанных с реализацией проектов, начиная с планировки и заканчивая выбором отделки. На сайте gkufa.ru в режиме реального времени через онлайн-камеры транслируется информация о ходе строительства, новости и фотоотчеты.

Компания специализируется как на строительстве многоквартирных жилых зданий, так и на возведении загородных коттеджей, число которых уже превысило полторы тысячи.

За счет добросовестного подхода ГК «Жилой квартал» завоевала популярность у многих покупателей, которые предпочитают приобретать жилье именно у данного застройщика. Тем более за полтора десятка лет компании удалось наладить прочные партнерские отношения с ключевыми российскими банками, что дает возможность предложить клиентам варианты покупки квартир, в том числе в кредит и рассрочку. Подробности по этим и другим вопросам можно узнать напрямую у застройщика по представленным контактам.

А пока просто закройте глаза и представьте: воздух, запахи леса, река…

ГК «Жилой квартал»

ул. Зайнаб Биишевой, д. 13

тел. (347) 294-42-00.

e-mail: info@gkufa.ru

На правах рекламы