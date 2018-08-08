Ночные Волки организовали в Уфе премьеру своего фильма

СЕГОДНЯ 09:26 2018-08-08T09:26:33+03:00

Было так много зрителей, что в кинозале понадобились дополнительные стулья

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5 августа на площадке перед кинотеатром “Искра IMAX” прошло бесплатное мероприятие от Всероссийского мотоклуба Ночные Волки.

Каждый год крупнейший мотоклуб России отправляется в мотопробег по стране. В этом году его маршрут составляет 3 500 км, стартовой точкой стала Уфа, а конечной будет Севастополь, где 17 августа пройдёт масштабное Байк-Шоу “От Русского Реактора к Русской мечте”. В каждом городе следования Ночные Волки представляют зрителям патриотический фильм “Русский Реактор” и зрелищную программу перед его показом.

Так и в Уфе в прошедшее воскресенье более 1000 человек собрались у кинотеатра “Искра IMAX”, чтобы увидеть, как в небо взмывают мотоциклы от мотофристайл-команды Mad Men, зажигает огненный мототеатр Александра Елагина и выступает рок-группа “Декабрь”.

После зрелищной части в кинозале кинотеатра “Искра IMAX” началась премьера патриотического фильма “Русский Реактор”. Режиссёром картины выступил лидер Всероссийского мотоклуба Ночные Волки Александр Хирург Залдастанов. Сам Хирург на премьере быть не смог, так как на данный момент он находится в Севастополе и лично участвует в подготовке ежегодного Байк-Шоу.

Зрители фильм восприняли по-разному. Андрей Родивилов, руководитель объединения “Урал-Сибирь” Всероссийского мотоклуба Ночные Волки, отметил, что многим нужно какое-то время, чтобы доосознать картину. Однако большинству фильм близок по духу. “В фильме Хирург постарался ответить на вопрос, что же такое Русский Реактор. Где оно - сердце нашего народа. И что помогает стране двигаться вперёд даже в самые её чёрные годы, несмотря на создаваемые врагами трудности, - продолжает Андрей Родивилов. - Этот фильм как нельзя лучше представляет новое Байк-Шоу “От Русского Реактора к Русской мечте”, которое состоится в Севастополе 17 августа”.

Из Уфы мотоколонна Ночных Волков отправилась в Волгоград, где 8 августа также представит зрителям премьеру “Русского Реактора”.