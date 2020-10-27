Жители Башкирии собрали кровь для пострадавшей в аварии 8-летней девочки

Асель до сих пор находится в тяжелом состоянии, родители надеются на чудо.

Вечером 22 октября на трассе Уфа-Янаул в Башкирии произошла серьезная авария, в которой столкнулись грузовик и легковушка. ДТП случилось в условиях плохой погоды, на дороге в этот день были гололедица и глубокая колея. Со слов очевидцев, иномарка сначала вылетела на встречку, затем вернулась на свою полосу и перевернулась в кювете.

В легковушке на пассажирском сидении ехала 8-летняя Асель Р., за рулем была ее бабушка Резеда. Обе они сильно пострадали и до сих пор находятся в тяжелом состоянии в больнице Бирска. Остальные пассажиры отделались испугом и легким травмами. У малышки диагностирован ушиб мозга после аварии. Сами пострадавшие живут в Нефтекамске, но госпитализировали их в Бирск, потому что это был самый ближайший населенный пункт от места аварии.

Как рассказала «Комсомолке» мама девочки Лиана, Асель требовалось много крови для переливания. Просьбу сдать кровь она бросила в социальные сети, далее информацию подхватили неравнодушные. Сдать материал можно было в Бирске, Уфе и Нефтекамске.

- Мама и дочка по-прежнему находятся в тяжелом состоянии, но ухудшений нет, это уже хорошо, - говорит Лиана. – Мы вообще не ожидали, что откликнется столько народу. Я уверена, что благодаря молитвам они выкарабкаются.

На сегодняшний день, по словам заведующей станции переливания крови, для Асель собрано достаточно материала. Только за 26 октября на станцию пришли 55 человек.

- Никаких прогнозов, к сожалению, врачи не дают. Только надеемся на чудо. Хотим выразить благодарность всем, кто сдал кровь для дочери. В жизни часто случается так, что выше всех материальных благ становится человеческое участие, - сказала Лиана.